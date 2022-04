Les plus beaux maquillages du concours ‘Les Mystères de l’Univers’ des élèves du Lycée Saint Charles

Des élèves de CAP, BAC et BTS ont maquillé leur modèle pour un résultat particulièrement réussi!

Vendredi matin, à partir de 9 heures, les élèves de CAP, BAC et BTS esthétique du Lycée Saint Charles de Chalon-sur-Saône, se retrouvaient sur le site du lycée du Devoir afin de participer au concours de maquillage sur le thème ‘Les mystères de l’Univers’.

Cet événement se déroulait en partenariat avec la société de maquillage professionnelle de la marque SLA Serge Louis Alvarez qui récompensait la lauréate par des prix, des produits, 2 journées de formation à Paris et la possibilité d’évoluer vers d’autres concours.

Piloté au sein de l’établissement du Lycée Saint Charles dirigé par son chef d’établissement, Monsieur Bruno Aubriet et diligenté par de nombreuses enseignantes dont Madame Lucie Hagist et Madame Alice Waeyaert, Responsable pédagogique à l’école d’esthétique du lycée Saint-Charles ainsi que le jury composé par deux anciennes élèves ayant gagné ce concours les années précédentes (Marine en 2016 sur le thème ‘Le Pop Art’ et Emma en 2018 sur le thème ‘Les créatures fantastiques), cet atelier maquillage s’est déroulé dans une grande convivialité.

