Intercommunalités de France félicite Emmanuel Macron pour sa réélection et appelle à des relations constructives entre État et collectivités

Au nom des instances d’Intercommunalités de France, Sébastien Martin, président de l’association, adresse ses félicitations à Emmanuel Macron pour sa réélection à la tête de l’État. Les intercommunalités de France souhaitent des discussions constructives pour la mandature à venir et auront l’occasion de faire part au Président et au futur Gouvernement leurs propositions dans l’intérêt des territoires et de nos concitoyens.

De par leurs compétences et les projets menés par leurs élus, les intercommunalités joueront un rôle déterminant dans la mise en œuvre des grandes priorités du quinquennat : réindustrialisation, transition écologique et énergétique, cohésion sociale et territoriale… Intercommunalités de France aura à cœur d’échanger sur ces enjeux dans un esprit de dialogue.

Le manifeste des intercommunalité de France, enrichi par deux fois depuis la convention nationale de l’association en octobre dernier, fera l’objet de nouvelles propositions dans les prochaines semaines. Elles formeront la feuille de route d’Intercommunalités de France pour les cinq ans à venir, afin de porter au mieux la voix des territoires.