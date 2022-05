Exposition Playmobil ce week-end du 1er mai, l’Association Sportive de Châtenoy-le-Royal innove avec des espaces jeux pour les enfants.

Playmobil, il n’y a pas que les enfants pour être passionné par ces personnages, ces figurines articulées en ABS, les adultes sont aussi de grands adeptes. Créés dans les années 1970, les personnages n’ont pas cessé d’évoluer. Par exemple en 2014, on compte 3 995 figures différentes depuis la création de la marque et depuis 2015, il existe des jeunes femmes qui peuvent être habillées grâce à des clips sur le vêtement, en 2016, apparaît un équivalent pour homme de figurines habillables et donc modulables. Le produit attire les passionnés et Playmobil veut rattraper son retard qu'il a accumulé avec son principal rival : Lego.

Samedi matin, c’était l’inauguration de l’exposition vente Playmobil organisée par l’AS Châtenoy en présence de Vincent Bergeret maire de la ville, d’élus, de Jean-Marc Demicheli président de l’OMS de Châtenoy, de Françoise Vaillant conseillère départementale. 2 jours d’exposition avec une fréquentation un peu moins importante qu’avant la crise sanitaire mais les jeux et les animations ont été très appréciés des jeunes ainsi que les tableaux exposés qui étaient de très bonne qualité.

«Il est encore difficile, dans tous les domaines, de refaire venir les gens. Mais, retour très positif du public présent, ce qui veut dire que pour l’année prochaine, l’affluence devrait être de retour » a précisé Jean Christophe Frédéric.

Il y avait une dizaine d’exposants venus de toute la France qui ont exposé 12 scènes. Cette exposition avec ses aires de jeux, sa petite restauration a représenté un gros travail de préparation par les membres de l’association sportive. Les agents des services techniques de la ville et du Grand Chalon ont apporté leur contribution en amenant les tables, les chaises, les barrières…

Une exposition comme celle-ci c’est des mois de recherche et de prise de contacts par Pascal Albin du club de foot pour trouver ces passionnés de Playmobil et les faire venir exposer à Châtenoy, mais quelle satisfaction pour les membres du club lorsque l’ambiance est présente et les produits montrés de qualité.

C.Cléaux