Époustouflant Philippe Torreton !

Le public de la Scène nationale Chalon-sur-Saône avait déjà eu le bonheur de voir Philippe Torreton lors de la 1ère partie de saison avec son magistral rôle dans la pièce ’La vie de Galilée’. Durant 3 représentations, il est à nouveau sur la scène de l’Espace des Arts avec ‘Tout mon amour’, texte de Laurent Mauvignier, une pièce sensible et puissante, mise en scène par Arnaud Meunier, qui tient en haleine autant qu’elle touche profondément les spectateurs.

Accompagné d’Anne Brochet, formée au Cours Florent, actrice, réalisatrice, écrivaine qui s’est illustrée au théâtre autant qu’au cinéma où elle a tourné avec les plus grands réalisateurs et qui a accumulé les récompenses, Philippe Torreton brille sur scène aux côtés de comédiens également remarquables : Romain Fauroux, Ambre Febvre, Jean-François Lapalus. Pensionnaire puis sociétaire de la Comédie-Française, le comédien est une fois de plus formidable avec ce rôle de père de famille écorché, par un drame familial, mais toujours debout.

A voir encore ce soir et demain à 20h, Grand Espace, Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône. Renseignements/Tarifs/Réservation : https://www.espace-des-arts.com/saison/tout-mon-amour-2022

SBR - Crédit photo : Pascale Cholette