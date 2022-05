CASEO Chalon/Saône recrute un technico-commercial menuiserie (h/f)

CASEO Chalon-sur-Saône (71), 9 rue Paul Sabatier, recherche un technico-commercial menuiserie (H/F) en CDI



MISSIONS

· Accompagner votre portefeuille de clients dans leurs projets et les fidéliser

· S’assurer d’être consulté lors de chaque nouveau chantier et réaliser les devis des projets de vos clients

· Transformer les devis en commande

· Réaliser vos commandes et le suivi des dossiers clients

· Entretenir votre portefeuille clients en réalisant une prospection permanente



COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES

o Être disponible pour les clients ;

o Écouter le client, pratiquer la découverte du besoin du client ;

o Connaître les gammes et les spécificités techniques des produits ;

o Participer au programme de formation et d’information dispensé par l’entreprise ;

o Une maitrise des logiciels de chiffrage de devis de menuiserie est un plus



Vous êtes rigoureux (se) et avez le goût pour le travail en équipe – Vous faites preuve de créativité, d’autonomie et savez être force de propositions.



Rémunération : en fonction de l'expérience

Type d'emploi : 39h hebdo, CDI



Pour postuler à cette offre d’emploi, envoyer CV et lettre de motivation à

[email protected]



CASEO 9 rue Paul Sabatier – 71100 Chalon/Saône

www.caseo-chalon71.com