Dimanche 8 mai 2022, Châtenoy-le-Royal a commémoré le 77ème anniversaire de la victoire 1945.

Vincent Bergeret maire de la ville était entouré, pour cette cérémonie du 8 mai, de Marie Mercier sénatrice, de Françoise Vaillant conseillère départementale, d’adjoints, de conseillers municipaux, de Jean-Marie Moutier président de la FNACA, du major Franck Desmaris commandant de la gendarmerie, du capitaine de corvette Julien Dechanet, des habitants, des enfants des écoles et du collège.

Vincent Bergeret, Marie Mercier, Françoise Vaillant et Daniel Courtitarat de la FNACA ont déposé leurs gerbes au pied du monument aux morts accompagnés d’enfants. Par respect pour ceux et celles tombés pendant ces guerres et pour ne pas oublier, les personnes présentes ont observé une minute de silence, suivie de la Marseillaise jouée par l’harmonie la Banda Desperados.

Ensuite les élèves de la chorale du collège Louis Aragon ont chanté le chant des partisans, suivi par la lecture des messages de l’UFAC par les enfants de l’école Jean Rostand, message dont les mots de certaines phrases parlent clairement de la fragilité de la paix : «…Aujourd’hui, le fanatisme religieux, le terrorisme, le réveil des nationalismes menacent la paix, la sécurité des peuples, la liberté et les droits de l’homme…»

Le maire de la commune a lu le communiqué de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des armées. : « La guerre a eu lieu. Si tragique et terrifiante. Rien ne fut plus comme avant. Rassemblés et fraternels, nous ne l’oublions pas. La guerre a lieu. Si proche et dramatique. Le visage de l’Europe en est changé. Rassemblés et fraternels, nous le savons. En ce 8 mai 2022, dans chaque ville et village de France, sur nos places, squares et jardins municipaux, devant nos monuments aux morts et mémoriaux, nous commémorons le 77ème anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe avec une singularité toute particulière, en écoutant les douloureux échos du temps… Nous, qui savons la fragilité de la paix, le passé nous instruit, les morts nous instruisent. La mémoire est un héritage autant qu’elle est une leçon. D’abord, l’unité de la France qui n’est jamais aussi forte que lorsqu’elle est rassemblée et solidaire, que lorsqu’elle se soustrait à la fureur des dissensions et des divisions, que lorsqu’elle regroupe le meilleur d’elle-même pour construire les ambitions du Conseil National de la Résistance. Ensuite, le chemin de l’Europe qui fut le seul pour la réconciliation des nations européennes, qui a été façonné par les rêves de plusieurs générations successives, qui demeure celui de l’espérance dans le progrès collectif, celui du refus du nationalisme, celui d’une fraternité vivace. Enfin, ce chemin de l’unité et de l’Europe n’est rien sans l’attachement viscéral de la France à la dignité de l’Homme et à ses droits fondamentaux. Ce combat nous le poursuivons ensemble. Inlassablement. En Français. En Européens. En femmes et hommes libres. »

Marie Mercier, sénatrice, a rappelé qu’il ne fallait jamais oublier pour que dure la paix dans le monde et en Europe, la liberté malgré le confit en Ukraine.

Après la lecture des noms des soldats morts pour la France par les enfants, l’harmonie a joué un morceau de musique.

Les officiels et les enfants ont salué les 2 porte-drapeaux et les autorités militaires présents ce matin au monument.

Il n’est pas courant d’avoir la présence d’un officier de marine pour une commémoration, pourtant ce matin du 8 mai Julien, capitaine de corvette, était là avec sa famille dont sa fille Eloïse étudiante à la Maison d’Education de la Légion d’Honneur (MELH) de St Denis.

Pour clore cette cérémonie le maire de la commune a invité l’assistance à un verre de l’amitié.

C.Cléaux