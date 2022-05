Retour en image sur la soirée musicale organisée au Bistrot St Régis

Beaucoup de monde à la soirée apéro / concert organisée par le Bistrot St Régis, vendredi 13 mai dernier…

Planches, vins, cocktails avec ou sans alcool et desserts ont été dégustés au son des reprises jazz, soul, folk… interprétées par Mary & Max : un moment de détente apprécié de toutes et tous !



Le Bistrot St Régis a d’ores et déjà programmé sa prochaine animation musicale : ce sera mardi 21 juin, à l’occasion de la fête de la musique.







Hôtel et Bistrot « Le Saint Régis », 22 boulevard de la République

71100 Chalon/Saône

03 85 90 95 60



L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.