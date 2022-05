Le contrôle technique des deux-roues devra être en place d'ici au 1er octobre 2022

Alors que le gouvernement avait temporisé suite à la mobilisation des deux roues... le sujet revient sur la table et de manière affirmée.

Le Conseil d'Etat a tranché. La plus haute juridiction administrative française a annoncé ce mardi qu'un report de l'entrée en vigueur du contrôle technique des deux-roues de plus de 125 cm3 au-delà du 1er octobre 2022 « pour les véhicules les plus anciens » n'était « pas justifié ».

