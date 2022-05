L’Amicale des Anciens Tangos Chalonnais tient à rendre hommage à son ami Jacques Bellot, sous la plume de son Président J-Pierre CRETIN.

L’Amicale des Anciens Tangos Chalonnais perd un de ses bénévoles

L’Amicale des Anciens Tangos Chalonnais vient de perdre un de ses membres en la personne de Jacques Bellot que l’on savait malheureusement gravement malade. Jusqu’à cette fichue maladie qui aura eu raison de son courage, Jacques en était un des membres les plus assidus, faisant partie de la dizaine de bénévoles de l’Amicale, toujours disponible pour assurer le bon déroulement de nos soirées. Jacques était apprécié de toutes et de tous tant il était aussi sympathique et discret qu’efficace.

Devenu un fervent supporter des couleurs tango depuis le RCC, il était également membre du bureau du « 16 Tango », club très actif des supporters du RTC.

En cette triste circonstance, tous les membres de l’Amicale des Anciens Tangos adressent leurs sincères condoléances à toute sa famille et à tous ses proches.

Ses obsèques auront lieu jeudi 19 mai, à 15h, à l’église de Saint-Marcel.