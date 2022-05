Le Rotary Chalon Bourgogne Niépce récompense deux apprentis du CFAI 21-71

« C’est une vraie fierté pour notre club d’être là encore cette année » a affirmé Patrice Di Ilio, responsable de la commission d’organisation, lors de la remise il y a quelques jours par le Rotary Chalon Bourgogne Niépce du prix de l’apprentissage industriel 2022 dans les locaux chalonnais du CFAI 21-71 (Centre de formation d’apprentis de l’industrie de Côte d’Or et de Saône-et-Loire).

Deux prix plus précisément, puisque cette année les membres de la commission n’ont pas souhaité départager deux apprentis ô combien méritants. Il s’agit de Julien Echeff et de Romain Furgeot, tous deux élèves en 1re année de bac pro technicien en réalisation de produits mécaniques, lesquels étudient en alternance, à raison de deux semaines au CFAI 21-71 et de deux semaines à Saint-Gobain-SEVA.

Ils ont préféré la voie de l’usinage

Agé de 18 ans, Julien Echeff, après avoir effectué une première générale au lycée Saint-Charles, a choisi la voie de l’usinage, parce qu’il voulait apprendre... en faisant ! Il est premier de sa section avec 14,91 de moyenne et les compliments du conseil de filière. Il souhaiterait poursuivre son parcours scolaire en préparant soit un BTS Assistance technique d’ingénieur soit un BTS Conception des processus de réalisation de produit.

Agé de 16 ans, Romain Furgeot a un parcours similaire à son aîné. A la suite d’une seconde générale option Sciences et techniques industrielles, suivie au lycée polyvalent Niépce-Balleure, il a également préféré la voie de l’usinage. Deuxième de sa section avec une moyenne de 14,47, il a, lui aussi, obtenu les compliments du conseil de filière. Après son bac pro, il se verrait bien faire un BTS, qui pourrait être le BTS Conception de produits industriels.

Mettre en avant les jeunes et l’industrie

Créé en 2016, le prix de l’apprentissage industriel est l’une des nombreuses actions du club service chalonnais en faveur des jeunes. « Il permet de mettre en avant tout à la fois les jeunes et l’industrie qui n’a pas toujours l’image et l’attractivité qu’elle mérite » a rappelé Patrice Di Ilio. Avant de confier « L’alternance, c’est merveilleux. » A ce sujet, Fabrice Murat, responsable des ressources humaines de Saint-Gobain-SEVA, entreprise qui accueille les deux apprentis, a fait observer « Chaque année, nous avons une vingtaine d’alternants. L’alternance est en effet notre ADN ».

Engagés aux 47e Worldskills

Sébastien Ferreau, directeur général du Pôle formation UIMM Bourgogne 21-71, a annoncé que les deux lauréats étaient engagés aux 47e Worldskills dans la catégorie « métiers de l’usinage ». Au printemps 2023 ils tenteront de se qualifier pour les finales nationales, dont les vainqueurs représenteront la France au plus grand concours des métiers au monde.

La remise des prix s’est déroulée en présence également de Mireille Fouchécourt, présidente, et d’Alain Nodet, président élu du Rotary Chalon Bourgogne-Niépce, ainsi que celle d’Isabelle Laugerette, secrétaire générale de l’UIMM (Union des industries et métiers de la métallurgie) Saône-et-Loire, de Martine Porte, responsable du site de Chalon du Pôle formation UIMM Bourgogne 21-71, et de Léa Ducert, responsable adjointe des ressources humaines de Saint-Gobain-SEVA, en charge de la formation.

Gabriel-Henri THEULOT