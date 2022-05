CORONOGRAPHIE - "Plus qu'un plateau technique, c'est toute un éco-système au profit du patient qui est garanti à l'hôpital de Chalon" assurent les cardiologues chalonnais

Les premiers mots des cardiologues Jean-Luc Philip et Maxime Fayard, ainsi que de Philippe Dubot, Président de la CME de l'hôpital William Morey ont été adressés en remerciement au Docteur Arnaud Dellinger, figure de la cardiologie chalonnaise. Lui qui avait claqué la porte de la CME, agacé des lenteurs du dossier, avait su porter au plus haut le dossier du plateau technique de coronographie.

Autre figure du dossier saluée ce jour par les professionnels de santé, c'est Stéphane Kirche, "la cheville ouvrière du dossier" ont rappelé en choeur les soignants. Bien sûr, au coeur de leurs remerciements, se trouvent, les "trois directeurs successifs Legourd, Ungerer et Collange" "tous les médicaux et para-médicaux" mais aussi "tous les citoyens mobilisés pour la pleine réussite du dossier".

Un investissement de 3,6 millions d'euros, une reconfiguration du premier étage de l'hôpital et des recrutements

"C'est le Collectif qui a permis d'aboutir à l'issue favorable de ce dossier mais il faut bien comprendre que ce plateau technique n'est rien en soi. C'est un outil pour travailler mieux au profit des patients. Tout est à construire désormais".

Côté calendrier, il ne faudra pas espérer un fonctionnement avant début 2024. C'est tout un écosystème qui va être déployé au sein de l'hôpital de Chalon sur Saône, une rythmologie qui va passer à un niveau 3, "il faut considérer la vision globale qui entoure cette annonce et pas seulement la cardiologie" assure Jean-Luc Philip, "toutes les activités vont s'imbriquer ainsi que l'éducation thérapeutique. On a beaucoup travaillé, et c'est sûr qu'on va être trés attendu mais c'est moteur" assurent Jean-Luc Philip et Maxime Fayard.

Concrètement, ce sont deux salles interventionnelles qui vont être créées, avec une salle de surveillance. A cela, il convient de rajouter une salle de chirurgie vasculaire qui se glisse dans l'investissement du plateau technique. Un déploiement qui sera situé en face du bloc opératoire dans le cadre d'un réaménagement qui débutera au début de l'été.

Un moyen d'attractivité en faveur de l'hôpital

La cardiologie chalonnaise va même se renforcer avec l'arrivée d'un 4e cardiologue et surtout une capacité d'intervention 24h/24. Une vraie petite nouveauté du côté de l'hôpital de Chalon sur Saône et surtout un nouveau service en faveur des patients, d'autant plus quand on sait l'urgence de la prise en charge pour une bonne rééducation. L'équipe paramédicale sera multipliée par deux et tout un pan de formation va être mis en place pour une montée en compétences du personnel. Alors à la grande question sur la problématique des ressources humaines, les cardiologues chalonnais se veulent rassurés et rassurants, "aucune inquiétude en terme de recrutement. Le plateau technique va être un vrai symbole d'attractivité pour ce service mais pas seulement". "Un moyen d'attirer des anesthésistes" assure Philippe Dubot.

Les cardiologues sont conscients que le plateau technique va garantir à l'hôpital de Chalon sur Saône des sources de revenus non négligeables, "avec 1500 à 2000 examens diagnostics par an et 700 à 800 angioplastie" selon les prévisions.

L'impact sera aussi une montée en capacité du côté des soins intensifs avec un passage de 6 à 8 lits mais aussi un gain du côté de la neurologie. "C'est toute la filière vasculaire, neurologique et cardiologique qui est impactée".

Laurent Guillaumé