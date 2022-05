Trail de la Chaume 2022 : réussite des courses pour enfants

Une des nouveautés de la sixième édition du trail givrotin résidait dans la création de deux courses pour enfants : une première de 2 kilomètres destinée aux enfants nés en 2009 et 2010, et une seconde de 1,4 km, pour les « kids » , nés de 2011 à 2015. Autre nouveauté, l'intégralité des bénéfices enregistrés par ces courses ira à la toute jeune association « Spirit of Josette», dont l'objectif est de financer la construction de fauteuils roulants, baptisés « Josettes » et qui sont destinés aux personnes en situation de handicap lourd.

Dès 9h15 dimanche matin, les 57 enfants présents se sont donnés à fond sur ces deux courses. A l'arrivée, chacun a eu le plaisir de recevoir une médaille bien méritée ainsi qu'un goûter. Une vraie réussite pour cette initiative, qui compense en partie la déception des organisateurs, liée au faible nombre de participants adultes. Il y a donc fort à parier que ces courses pour enfants seront reconduites lors de l'édition 2023.

Voir le reportage photo d'info-chalon.com