Opérations séduction réussies pour les fermes ouvertes en Saône et Loire

Plus de 3.000 enfants de 170 classes ont été accueillis sur les deux semaines de l’opération en février et en mars derniers, et ce, dans 124 fermes « de toutes les productions et de tous les secteurs de la Saône-et-Loire », stipule la présidente de la commission des agricultrices.

La journée des Lauriers d’or vient en Saône-et-Loire conclure l’opération Fermes ouvertes organisée quelques semaines plus tôt dans le département. La commission des agricultrices 71 reçoit sur toute une journée et autour de plusieurs activités une école ayant participé à ces Fermes ouvertes. Cette année, c’était un groupe scolaire de Montceau-les-Mines qui était attendu au Gaec des Nicolas de Saint-Bonnet-de-Joux.

Hélène Sassot-Doussot ne peut qu’être satisfaite de la journée Lauriers d’or organisée le vendredi 20 mai chez Stéphanie Lorton. Cette animation vient en effet conclure l’opération Fermes ouvertes, elle aussi couronnée de succès puisque battant cette année tous les records de participation depuis sa mise en place, voire, pouvant véritablement servir de référence au niveau national !



« Nous remercions d’ailleurs vivement tous les agriculteurs qui ont accepté de recevoir ces classes chez eux », insistaient de concert Hélène Sassot-Doussot et Noëlle Renaud, en charge spécifiquement de l’organisation de ces journées Fermes ouvertes.



Des animations variées

La journée de vendredi au Gaec des Nicolas à Saint-Bonnet-de-Joux a d’ailleurs été à l’image de l’opération. Les 55 enfants de trois classes CP, CE1 et CE2 des écoles Anatole France et Jules Verne de Montceau-les-Mines sont tous repartis avec de larges sourires et des souvenirs plein la tête. Plusieurs d’entre eux n’ont d’ailleurs pas hésité à venir spontanément remercier les agricultrices de la commission qui se sont occupées d’eux toute la journée lors des différents ateliers.



Il faut dire que ces agricultrices ne ménagent jamais leurs efforts : ce 20 mai, les élèves ont pu participer au jeu de l’oie agricole, au jeu des graines, au jeu "devine- poils", à la création de masques, à la préparation et à la représentation du spectacle de l’après-midi.La patronne des lieux, Stéphanie Lorton, leur a présenté l’un des ateliers de l’exploitation : l’élevage de poulets fermiers dont une partie est en label Rouge.Et Sandrine Meunier s’est elle chargée de leur expliquer la deuxième production du Gaec : l’élevage bovins charolais. Quant à la partie culture de céréales et fourrage, c’était là aussi en direct puisque Pascal Lorton menait en parallèle une journée enrubannage !



Une ferme en vrai



Même la pause déjeuner a été organisée par les agricultrices et l’après-midi, le spectacle, préparé et représenté par petits groupes par les enfants, reprenait les grandes lignes des productions de la ferme, comme pour bien rappeler des informations vues le matin même.



« Nous ne sommes pas complètement déconnectés de ce qui se passe dans nos campagnes, ont expliqué les maîtresses des écoles, puisque nous allons régulièrement dans une ferme pédagogique où il y a des animaux et une activité cueillette. Mais là, les enfants découvrent plus précisément l’élevage et comprennent qu’une vache, il faut s’en occuper 365 jours par an, même quand elle broute dans son pré », remarquent-elles, soulignant l’importance pour les plus jeunes de pouvoir ainsi faire le lien entre le travail des agriculteurs et le contenu de leurs assiettes. « Ils ont vu aussi que ce sont avec des graines que l’on fait de l’huile et que les résidus servent de nourriture aux animaux », souligne Anne-Sophie Sauvanot, maîtresse de CP. « Et nous-mêmes, nous avons appris beaucoup d’aspects du métier dont on n’avait pas conscience », poursuit sa collègue de CE1-CE2 Laurence Feduzi.



Cette dernière est d’ailleurs redescendue du bus qui les ramenait tous à Montceau pour venir une nouvelle fois remercier les agricultrices ! « Vous voyez, c’est pour tous ces sourires et ces messages encourageants que nous continuons à organiser ces journées », souffle - émue - Noëlle Renaud. Un sentiment et une satisfaction partagés par Hélène Sassot-Doussot qui ne tarissait pas d’éloges sur l’investissement des nombreuses agricultrices présentes, un engagement qu’elle a pu évoquer dernièrement avec Christiane Lambert. Cette dernière a d’ailleurs promis de venir l’an prochain en Saône-et-Loire pour l’opération Fermes ouvertes…

Françoise Thomas en partenariat avec l'Exploitant Agricole de Saône et Loire