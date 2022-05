Danse, Biathlon, Möllky, Quiz relais, 4 pôles d’activités pour le challenge entre les 2 écoles de Champforgeuil.

Le matin c’était les élèves de CP au CE2 des écoles Gustave Courbet et Marcel Pagnol qui ont participé à ce challenge. Ce défi sportif comportait 4 pôles d’activités, de quoi mettre les jeunes élèves à rude épreuve.

Il était à l’initiative de Mickaël Brié éducateur sportif et animateur de la commune en lien avec les enseignantes des écoles.

Annie Sassignol, maire de Champforgeuil et quelques élus étaient présents pour assurer la sécurité dans le parc où se déroulaient les épreuves. Les services techniques avaient, en amont, fait la préparation nécessaire à cette journée.

Par équipes de 8 et encadrés par des parents et des enseignants, les enfants sont passés par la danse, le biathlon (tir à l’arc et course), le möllky, le quiz. Au final, ils ont réalisé une chorégraphie tous ensemble. Les CM1 et CM2, eux se sont retrouvés l’après-midi pour les mêmes épreuves. En récompense, un petit sac à dos a été remis à chaque élève et un diplôme à chaque équipe.

C.Cléaux