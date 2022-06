Un Avion, Un enfant, Un rêve : une fois encore, la fête a été réussie

Imaginez un garçonnet enfoncé dans son siège et qui ne veut pas sortir de l’avion. Tout simplement parce qu’il voudrait que le moment de bonheur qui lui est offert ne s’arrête jamais... Ce moment de bonheur, depuis maintenant plus de dix ans - et avant elle la Jeune Chambre Economique de Chalon et les Secouristes Français Croix Blanche de Chalon - l’association Un Avion, Un enfant, Un rêve le procure à des enfants malades ou en situation de handicap au cours d’une grande journée festive.

« Une équipe chevronnée et au top... »

Une fête à laquelle participent également des adultes, et qui revient désormais chaque année, quand approche la fin du printemps. Après une attente de deux ans, provoquée par les conséquences de la pandémie de Covid-19, la vingtième édition vient de se dérouler en ce dernier samedi de mai sur les habituels sites de l’aéroport du Grand Chalon et de la halte nautique de Fragnes-La Loyère. Et une fois encore la fête a été belle. Mais quoi de plus normal, me direz-vous, si l’on en croît Gilles Platret, maire de Chalon, présent à son final et félicitant les quelque cent-cinquante bénévoles mobilisés. « Une équipe chevronnée et au top pour apporter un peu de bonheur à tous ces enfants ». Et si la réussite est là, aux dires d’Alain Gaudray, maire de Fragnes-La Loyère, présent toute la journée et acteur depuis le premier jour, elle est due à l’esprit de famille qui règne au sein de l’association.

Des baptêmes de l’air et des balades en bateau

Pour cette reprise après deux années blanches, quarante cinq baptêmes de l’air dans le ciel du nord de Chalon ont été effectués dans les avions des aéro-clubs du Morvan et du Bassin Minier et une soixantaine de balades en bateau sur le canal du Centre a été réalisée par Cap au Large et AB Boat. Deux nombres comparables à 2019, date de la précédente édition. En deux décennies la renommée de cette magnifique opération a dépassé largement les limites de notre département et, s’il y avait une majorité de bénéficiaires originaires de la région chalonnaise, certains étaient venus de Côte-d’Or et plus particulièrement de Dijon.

Gendarmerie, pompiers et police...

Si la section aérienne de gendarmerie de Dijon était à nouveau fidèle au rendez-vous avec son hélicoptère EC 135, par contre c’était la première fois qu’était installée la boutique du désormais célèbre Pompy, le petit ourson en peluche, aux couleurs des pompiers, qui réconforte les enfants pris en charge dans un véhicule de secours. Pour la première fois également était présente la Police Nationale avec deux rutilantes motos de la brigade motorisée du commissariat de police de Chalon. A Fragnes-La Loyère, le Club Modélisme Naval Châtenoyen, qui organise son grand rassemblement le 19 juin prochain, était aussi de la partie. On n’oubliera pas non plus de mentionner les copains motards et les copains conducteurs de belles voitures de l’ami Michel Isaie.



Comme lors de chaque édition de nombreux invités ont honoré de leur présence Un Avion, Un enfant, Un rêve. Marie Mercier, sénatrice de Saône-et-Loire, et Sébastien Martin, président du Grand Chalon, au cours de la journée. Et pour le grand final notamment Amelle Deschamps et Elisabeth Roblot, vice-présidentes du Conseil départemental, Pascal Boulling, conseiller communautaire du Grand Chalon délégué à l’aérodrome, Annie Sassignol, maire de Champforgeuil, Sylvain Dumas, maire de Farges-les-Chalon, Isabel Paulo et Dominique Rougeron, conseillères municipales de Chalon.



Les Ambassadeurs parachutistes de l’armée de l’Air et de l’Espace

Un final très éclectique et très spectaculaire avec le chien Oméga de l’Agence Alpha Canine, capable de détecter les punaises de lit, avec le peloton de surveillance et d’intervention de la Gendarmerie (PSIG) de Chalon, qui a montré au public massé derrière les barrières métalliques comment se passait l’interpellation d’un individu suspect, avec la section Jeunes Sapeurs Pompiers de Chalon, qui a proposé plusieurs manœuvres qu’elle présentera aux finales nationales de Saint-Omer en juillet prochain. Et, pour couronner le tout, la brillante prestation des Ambassadeurs parachutistes de l’armée de l’Air et de l’Espace. Vivement l’édition 2023 !

Gabriel-Henri THEULOT