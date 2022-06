La MGB s'offre un week-end de la Pentecôte à la Cité des Vins de Beaune pour ses 60 ans

Le public a pu admirer le patrimoine automobile de la prestigieuse marque et tester leurs nouveaux modèles électriques.

La MGB est une voiture de sport roadster-GT du constructeur automobile britannique MG, dessinée par le designer Don Hayter.

Ce modèle d’exception a été fabriqué à plus de 50000 exemplaires entre 1962 et 1980 et fut le cabriolet le plus vendu avant 1993.

Elle participa à de nombreuses compétitions prestigieuses telles que les 24 heures du Mans ou le Rallye de Monte Carlo. Elle a été immortalisée au cinéma par Jaques Demi dans les Demoiselles de Rochefort conduite par Gene Kelly.

La MGB c’est l’archétype de la voiture des yé-yé, incarnant une époque d’insouciance, que nous aimerions retrouver en ce moment. Ce roadster anglais, malgré ses 60 ans profite des prestations routières encore dans le coup.

Le public a pu s’offrir un voyage dans le temps durant deux heures trente à travers une voiture mythique comme nous n’en faisons plus.

Xavier HAPPILLON