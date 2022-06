Législatives 2022 : Éric Riboulet, candidat de la NUPES dans la 5ème circonscription de Saône-et-Loire

Lors des élections législatives des 12 et 19 juin 2022, Éric Riboulet portera les couleurs de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (NUPES) dans la 5ème circonscription de Saône-et-Loire. Plus de détails avec Info Chalon.

Éric Riboulet, 60 ans, retraité, se présente aux élections législatives sous l'étiquette de la NUPES, formation créée pour soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon portée par La France insoumise et étendue par la suite sous la forme d'une coalition comprenant notamment Europe Écologie Les Verts (EELV), le Parti communiste Français (PSF), le Parti socialiste (PS) et Génération, dans la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, qui réunit les cantons de Chalon-sur-Saône Centre, Nord, Ouest, Autun 2, Blanzy, Le Creusot 1, Givry, Montceau-les-Mines, Ouroux-sur-Saône, Saint-Rémy et Saint-Vallier.

Titulaire d'une Capacité en droit, cet ancien rugbyman à Buxy fut éducateur et entraîneur de rugby féminin et entraineur foot féminin. Amateur de musique, théâtre, chant gospel, c'est la deuxième fois qu'il se présente en tant que candidat sur la 5ème circonscription de Saône-et-Loire.

Avec sa suppléante, Fatima Kouriche, 51 ans, téléconseillère en reconversion professionnelle originaire de Montceau-les-Mines, ils défendent un programme marqué par des thématiques prioritaires comme la défense du pouvoir d'achat, la santé, l'écologie et l'éducation.

«Les principaux thèmes qui pour moi sont essentiels et sont se trouvés être les mêmes que les inquiétudes des Français», nous indique le candidat de la NUPES.

• Pouvoir d'achat : «Pour nous, il est essentiel que les Françaises et les Français retrouvent du pouvoir d’achat. Dès ques nous somme au pouvoir, nous augmenterons le SMIC à 1500 euros, bloquerons les prix des produits de première nécessité, baisseront le prix de l'énergie et convoquerons une conférence sur les salaires».

• Santé : «Notre modèle de santé est maltraité depuis des années par des politiques libérales et austéritaires. Nous arrêterons la fermeture de lits d'hôpital, lancerons un grand plan de recrutements de personnels hospitalier, valoriseront les salaires et lancerons un grand plan de prévention pour la santé».

• Écologie : «Nous inscrirons dans la Constitution la règle verte : "Ne pas prendre à la Nature plus que ce qu'elle peut produire". Nous irons vers la fin des pesticides de synthèse, les glyphosates et les néonicotinoïdes à 50%en 2030 et à 100 %en 2050. Nous sommes pour des fermes à taille humaine, l'arrêt des fermes-usines et pour une cantine bio gratuite».

• Éducation : «Il ne peut y avoir une bonne école s'il n'y a pas de personnel pour enseigner donc recrutements de personnel pour l'éducation, des AESH, des médecins et infirmières scolaires, des médecins pour les enseignants et nous sommes pour la diminution des effectifs dans les classes, la fin de Parcoursup, pour une cantine, des cours, le transport et des sorties gratuites pour tous et une école à 15 minutes de son domicile».

«Je mène campagne avec Fatima qui est un solide et excellent relais à Montceau-les-Mines. Une fois que je serai élu, elle continuera de faire la liaison entre la circonscription et mon travail de parlementaire et me remontera sans filtre les préoccupations des habitants, associations , des entreprise et des syndicats», nous explique le candidat.

«Nous avons mené une campagne ma suppléante et moi ainsi que toute mon équipe la plus proche des gens, nous avons écouté leurs inquiétudes, leurs attentes et aussi rencontré des maires, des présidents d'associations, des chefs d'entreprise. Vraiment une très belle campagne d'écoute et d'échanges», précise-t-il.

Éric Riboulet et sa suppléante Fatima Kouriche seront en réunion publique à la Salle des Syndicats des Mineurs de Montceau-les-Mines ce jeudi 9 juin 2022 à 19 heures 30.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati