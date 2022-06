Le Tour du F.A.M. a eu plus d’un tour (de piste) dans son sac à Sevrey

Ambiance de kermesse et d’hymne à la joie

Des ballons de baudruche à foison suspendus çà et là, l’incorporation d’un fond musical pour booster le bloc des protagonistes, du matériel performant, des encouragements chaleureux, la seconde édition de ce fait sportif établi sur un parcours tantôt bitumé, tantôt imprégné des valeurs du parc attenant (trois tracés ont eu droit de cité), toutes les conditions étaient réunies afin que cet après-midi soit ineffaçable. Environ soixante participants –des personnes en situation de handicap, physique (et) ou mental- ont, ou bien pédalé s’ils étaient en mesure de le faire, ou bien s’en sont remis à leurs généreux chaperons. Pour la circonstance, du directeur à la stagiaire, l’ensemble des corps de métier a suivi le mouvement comme un seul homme. Des festivités apprêtées par le noyau dur du pôle d’activités : Mathilde et Manuella (aides-soignantes), Angélique, ergothérapeute, et Isabelle, psychomotricienne. Les cyclistes pour leur part étaient mus par le sentiment de bien faire relayé par une certaine sensation de liberté. Au terme des efforts dûment consentis le réconfort fut procuré par une médaille, ainsi que par le café glacé. La boucle était bouclée.

Une alliance productive

Pour mener à bien cette mission de relative autonomie, il fallait des équipements à la praticité éprouvée. D’où les tricycles adaptés et les vélos à coque rigide dudit Foyer, renforcés par le prêt du sponsor Albatros sous la forme d’une bécassine, et par une josette temporairement remise par l’association « Spirit of Josette ». La ville de Chalon a en ce qui la concerne fourni un barnum de même que des chaises.

De plus en plus tourné vers des ressources autres

Si l’an dernier pour le coup d’essai cela répondait à un besoin de refaire des activités pendant le covid, le F.A.M. s’est présentement davantage ouvert aux autres. En l’occurrence la M.A.S. (Maison d’accueil spécialisée), ainsi que le C.M.E. (Centre médico-éducatif), tous deux du Breuil. S’agissant de la troisième édition prévue pour 2023, on montera encore de plusieurs crans si aucun grain de sable n’enrayera la mécanique huilée, en faisant appel à l’Association de Sport Adapté et à des personnes extérieures. Le F.A.M. est lancé, plus rien ne devrait freiner son ascension…

Michel Poiriault

