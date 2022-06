Un nouveau-né sur la planète média en Bourgogne-Franche Comté avec l'arrivée d'info-beaune.com

Pourquoi créer un site d'informations à Beaune ? La question s'est posée et se posera sans doute encore longtemps, et puis la décision est venue quasi naturellement. La raison toute simple, c'est que le territoire de Chalon-sur-Saône et celui de Beaune sont finalement trés poreux, avec de très nombreuses interconnexions. On ne compte plus le nombre de fois où nos contacts chalonnais nous ont posé la question d'une implantation Beaunoise... et puis le temps a fait son oeuvre.

On souhaitait "La Beaune Info"... pour finalement se retrancher sur www.info-beaune.com pour être finalement en adéquation avec info-chalon.com. Aucun changement en terme d'organisation interne du site et du mode de fonctionnement, en vous proposant un outil ultra performant (avant les bugs qui surgiront tôt ou tard) en toute gratuité. C'est notre marque de fabrique... qui a fait ses preuves depuis 14 ans sur les bords de Saône à quelques kilomètres de là.

Aucune prétention de notre part mais juste l'envie de vous proposer une autre manière de voir Beaune et son agglomération, de promouvoir le sud Côte d'Or sous un angle motivé et motivant.

D'ailleurs si vous souhaitez rejoindre l'équipe en cours de constitution sur info-Beaune.com, n'hésitez pas à venir rejoindre Xavier Happillon, premier de nos correspondants locaux, qui oeuvrait depuis quelques jours en sous-marin sur le secteur et dont on salue la détermination.

On a l'envie et l'envie de bien faire... n'hésitez pas à frapper à notre porte, à partager vos coups de coeur, vos coups de gueule... à parler de Beaune et de son agglomération... Allez c'est parti ! et à très vite !

Laurent Guillaumé

Le site va se remplir au fil des jours... merci pour votre patience !

