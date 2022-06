FFMC71 : une manifestation est prévue samedi 11 juin à Chalon-sur-Saône

Mobilisés ce samedi principalement pour contester la mise en place du contrôle technique des 2 et 3 roues motorisés, la manifestation pourrait rassembler entre 300 et 1000 motos. « Même s’il est toujours difficile de mesurer combien de personnes participeront à cette mobilisation, le fait est que nous avons eu énormément de demandes […] cette manifestation était attendue par un grand nombre de motards », nous informe l’un de nos interlocuteurs à la FFMC71. De plus, d’autres fédérations des départements limitrophes pourraient se joindre au cortège, notamment les FFMC du 21, du 25, du 39, du 69 et du 01 ; une délégation de la Fédération des bikers de France pourrait également être de la partie.

« L’ Europe veut nous imposer le contrôle technique mais d’autres pays ont trouvé des alternatives […] Nous souhaitons que ces mesures alternatives soient validées. » poursuit notre interlocuteur, « surtout qu' il faut savoir que seulement 0, 4% des accidents chez les motards sont dûs à des défaillances techniques. » Ce samedi, à Chalon-sur-Saône, beaucoup d’événements sont prévus, notamment le Salon du livre Jeunesse qui se tient au Parc des Expositions, la Fête du Port et le grand déballage proposés par les commerçants au centre-ville, « A chaque fois que nous organisons une manifestation, nous avons en tête la gêne que cela va occasionner », précise le coordinateur de la FFMC71, « Nous sommes conscients de cette problématique. Nous savons que nous allons gêner les commerçants, les habitants et tout ce qu’il y a autour… c’est pourquoi nous ne resterons pas longtemps sur Chalon-sur-Saône, 3/4 d’heure grand maximum ».

Le point de départ de cette mobilisation est donné comme d'habitude au Pôle moto à Sevrey à 13h pour un départ vers 13h45 mais le cœur de l'action se jouera à Chalon sur Saône ; les motards devraient arriver rue du Général Leclerc entre 14h15 et 14h30.

SBR - Photo d'archives JPB