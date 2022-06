LEGISLATIVES - Pari réussi pour Jean-Luc Mélenchon et la NUPES

La Nouvelle Union Populaire de Jean-Luc Mélenchon vire en tête ce dimanche soir, un rien devant Emmanuel Macron et sa majorité présidentielle.

Ce dimanche soir, un certain nombre de candidats et d'élus vont avoir la "gueule de bois" au regard des résultats, qui devront se confirmer en détails dans la soirée. Mais les premières projections laissent la NUPES un fil devant Emmanuel Macron. Malgré quasi 6 Français sur 10 absents ce dimanche des urnes, le second tour s'annoncera compliqué, quoiqu'il en soit pour la majorité présidentielle, avec un réservoir de voix réduit à la peau de chagrin. Deux mois après la présidentielle, la démonstration est quasi faite que l'élection d'Emmanuel Macron n'était en aucun cas une adhésion à sa politique. La majorité absolue... est au coeur de la stratégie présidentielle... avec à la clé la nécessité de posséder 289 élus à l'Assemblée Nationale. Un scrutin qui déterminera la capacité à Emmanuel Macron d'agir ou pas...

Sans compter que 15 membres du gouvernement se présentaient aux élections ce dimanche... leur sort est soumis à leurs résultats.