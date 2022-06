AVIS DE DECES - Monsieur Henri BOURNE

SAINT-DÉSERT



Renée Bourne,

son épouse ;

Sylvie et Jean-Maurice Givry,

Franck et Patricia Bourne,

Christine Bourne

et Philippe Guérillot,

Frédéric Bourne,

ses enfants ;

Marlène, Cindy,

Lucile, Laure,

Bélinda, Bastien,

Mattéo, Noé,

ses petits-enfants ;

Andrée Bourne,

sa belle-sœur ;

ses neveux et nièces,

ses cousins et cousines,

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Henri BOURNE

survenu à l'âge de 79 ans.



La cérémonie sera célébrée le vendredi 17 juin 2022, à 10h30, en l'église de Buxy.

Henry repose à la chambre funéraire Mansuy à Buxy.

La famille remercie le personnel de l'hôpital privé Sainte-Marie à Chalon-sur-Saône.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.