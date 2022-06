Les élèves de l’école Pablo Néruda exposent leur projet de protection de l’eau et de l’environnement

Le 14 juin, 20 élèves de CE1 de l’école primaire publique Pablo Néruda de Chalon-sur-Saône ont exposé et restitué leurs travaux, dans leurs locaux situés Rue Edgar Varèse, en présence de Vincent BERGERET, Vice-Président du Grand Chalon en charge de l’eau, de l’assainissement et du grand cycle de l'eau, Émilie LE GOFF, Directrice de l’agence Saône-et-Loire Jura de SUEZ, ainsi que de leurs équipes, de la présidente du CPIE Pays de Bourgogne et de son personnel, des élèves, de leurs enseignants et des parents d’élèves.

Un enseignement théorique et pratique autour de la préservation de la ressource en eau

Le Grand Chalon a créé en 2021, en partenariat avec SUEZ et le CPIE Pays de Bourgogne, un programme d’animations pour aborder de façon pédagogique le cycle de l’eau naturel et domestique.

Ce projet pédagogique se décline en 5 séances animées par les médiatrices du CPIE Pays de Bourgogne. Pour être au plus proche du quotidien des élèves, les agents SUEZ interviennent également à l’école pour témoigner de leurs savoir-faire. Au programme :

Les deux premières séances se déroulent dans les locaux de l’école. Les élèves identifient et expérimentent les différents états de l’eau dans la nature.

Lors de la troisième séance, les deux équipes (SUEZ – CPIE Pays de Bourgogne) interviennent conjointement dans les classes. Tandis qu’un groupe joue les experts Eau à l’école et cherche la présence des canalisations d’eau sur site, un second découvre les missions des équipes assainissement de SUEZ dans le but de préparer la visite de la station d’épuration.

La quatrième séance se déroule sur le terrain avec une visite guidée de la station d’épuration de Chalon-sur- Saône animée par les équipes SUEZ.

La cinquième et dernière séance permet de restituer et d’exposer le travail réalisé aux autres classes de l’école, aux parents, aux élus.

« En abordant tous les enjeux de la ressource en eau, l’objectif est de responsabiliser les enfants et de développer leur esprit citoyen. Expositions, jeux et outils pédagogiques, permettent d’éveiller la curiosité des plus jeunes et de les sensibiliser à la préservation de l’eau et de l’environnement. Depuis 2009, les établissements scolaires du Grand Chalon se voient proposer un programme d’animations pédagogiques permettant de sensibiliser les plus jeunes aux enjeux liés à l’environnement et les inviter à maîtriser leur impact sur celui-ci. Depuis le début de l’année, le Grand Chalon a sensibilisé plus de 750 scolaires à la préservation de la ressource en eau. », explique Vincent BERGERET, Vice-Président du Grand Chalon en charge de l’eau, de l’assainissement et du grand cycle de l'eau.

« Nous sommes convaincus que les enfants sont les futurs acteurs de la préservation de la ressource en eau. C’est pour cette raison que nous menons des opérations de sensibilisation. Depuis septembre 2021, nos équipes SUEZ ont animé des visites de la station d’épuration de Chalon-sur-Saône auprès de 255 élèves scolarisés dans le Grand Chalon, soit 12 classes du CP au CM2 ». Émilie LE GOFF, Directrice de l’agence Saône-et-Loire Jura de SUEZ.