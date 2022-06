Un concert-hommage à Johnny Hallyday, le samedi 25 juin, au domaine Louis Picamelot à Rully

Il y a 200 ans, en 1822, la méthode champenoise arrivait dans la Côte chalonnaise, et plus particulièrement à Rully, grâce à un industriel chalonnais, Fortuné Joseph Petiot-Groffier, et à un jeune vinificateur champenois, François Basile Hubert... Deux événements, qui de prime abord n’ont rien à voir entre eux, me direz-vous... Et bien, détrompez-vous !

Johnny Success en concert...

En ce dernier samedi de juin, la légende de l’idole des jeunes va effet planer sur la capitale du crémant de Bourgogne, l’espace d’une soirée. Pour célébrer le bicentenaire du début de l’implantation des vins effervescents à Rully, Philippe Chautard, le dynamique propriétaire de la Maison Louis Picamelot, et inconditionnel, s’il en est, de Johnny Hallyday, a en effet décidé d’inviter l’un des meilleurs sosies actuels du regretté chanteur, en la personne de Johnny Success. Lors de sa venue en terre rullyotine le 25 juin prochain Johnny Success sera accompagné par son groupe Tribute to Hallyday, fort de dix musiciens et choristes professionnels, dont Diabolo, le célèbre harmoniciste de Patricia Kaas, de Jacques Higelin ou encore de Christophe.

Plus qu’un sosie, Johnny Success est avant tout un artiste à part entière, qui ne se contente pas uniquement de ressembler à celui qui fut l’idole de plusieurs générations. C’est un immense chanteur, qui plongera le public dans les années mythiques du rock’n’roll. Durant deux heures le Jurassien, natif de Dôle, va faire revivre quelques-uns des plus grands tubes du taulier, et a d’ores et déjà promis à Philippe Chautard d’« allumer le feu », comme le chantait si bien le grand Johnny, sur la scène installée au pied du bâtiment de la Maison Louis Picamelot, creusé dans la roche.



Les Sourdines à l’Huile en première partie...

Et pour débuter la soirée, une première partie à surtout ne pas manquer à partir de 20 heures, puisqu’elle sera assurée par les Sourdines à l’Huile, le groupe de jazz bien connu dans toute la région, et qui pour l’occasion proposera quelques-uns des plus beaux morceaux « new orleans ». Rappelons que cet orchestre festif, créé en 1997, est composé de six musiciens issus du Big Band Chalon Bourgogne. Un gage de qualité...

En tout plus de deux heures trente de spectacle. Si vous voulez y assister dépêchez-vous de prendre votre place. Le prix du billet est de 36 € pour une place debout. A noter que des places assises seront disponibles pour les personnes à mobilité réduite. Un billet VIP est également vendu au prix de 115 €, donnant accès au carré d’Or, dans lequel sera proposé un cocktail dinatoire gastronomique, préparé et servi par le château de Gilly, avec bien sûr une dégustation de crémant du Domaine Picamelot. La billetterie est ouverte à l’Office de Tourisme du Grand Chalon (4 place du Port Villiers Chalon ; tél : 03.85.48.37.97) ainsi que sur le site de la Maison Louis Picamelot et sur https : //my.weezevent.com/tribute-to-hallyday

Pour deux bonnes causes...

Afin d’étancher une petite soif et d’apaiser une petite faim une buvette avec petite restauration, tenue par des membres du Kiwanis Chalon Doyen, sera à la disposition des spectateurs attendus nombreux. Une partie des recettes de la buvette sera ainsi reversée à Un Avion, Un Enfant, Un Rêve, association chalonnaise qui chaque année offre une grande journée festive à des enfants et adultes, malades ou en situation de handicap, et à Mathys Chambord, jeune Rullyotin de 9 ans, en attente d’une main myoélectrique, à la suite d’un grave accident domestique survenu en juillet 2020.

Enfin signalons que ce gala, exceptionnel à plus d’un titre, va conclure de la plus brillante des façons trois journées de portes ouvertes qui auront lieu les jeudi 23 et vendredi 24 juin de 10 heures à 18 heures et le samedi matin 25 juin de 10 heures à 12 heures.



Gabriel-Henri THEULOT