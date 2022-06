INTEMPERIES - Une nouvelle dégradation orageuse attendue cet après-midi sur la Saône et Loire

Un nouvel épisode est en cours de déploiement sur la Saône et Loire. Un phénomène orageux qui pourrait s'avérer localement tout aussi violent que celui qui a frappé les secteurs de Digoin et Paray le Monial ce mardi soir. Les secteurs du Charolais-Brionnais mais aussi l'Autunois-Morvan sont particulirement visés par ce nouvel épisode. Côté vents, la vitesse, là aussi, pourrait s'avérer particulièrement violente avec des prévisions à plus de 100 km/H de manière localisée. Il est recommandé de rentrer tout ce qui peut l'être. L'orage qui traversera d'Ouest en Est le département devrait s'évacuer par le Clunisois et la Bresse... survolant au passage une partie du Chalonnais.