Bodeg’Arts ! Demandez le programme de ce week-end du 25 et 26 juin 2022

Deux jours de festivités comme peut donner l’esprit de cette musique festive de rue, visitées ou re-visitées au gré des bandas invitées par la Banda Desperados de Châtenoy le Royal.

Un Festival qui ouvre ses portes samedi 25 juin à 16h pour (peut-être !) les fermer dimanche 26 juin 2022 à partir de 17, allez savoir !??

Après l’épisode Covid il va faire bon venir se détendre et découvrir, revoir, entendre et savourer le rythme des Bandas et particulièrement celle de Chatenoy le Royal, la Banda Desperados, qui n’a pas hésité à mettre les petits plats dans les grands.

Un chapiteau « énoooOOOrme »

Tout se passera sur le terrain du stade sur lequel est installé depuis ce jeudi 23 juin un énoooOOOrme chapiteau ! Sous celui-ci il va se passer beaucoup de choses :

Samedi 25 juin 2022

La soirée Bodega autour d’un repas abimé par les bandas. Il fallait réserver sa place pour cela et surtout il ne faudra pas oublier, pour les participants, d’être tous en rouge et blanc.

L’occasion, avant la nuit des bandas, vers minuit de participer à un Paquito géant, animé par les bandas et au passage de battre le plus grand Paquito du Sud-Ouest de Châtenoy le Royal …

Tout autour du chapiteau il sera possible de découvrir des animations telles : un marché artisanal, des jeux pour enfants, du maquillage et de profiter, selon la météo, d’un vol captif en montgolfière.

Dimanche 26 juin 2022

Dès 11h du matin, le Festival redémarre avec son marché artisanal et ses animations pour les enfants afin d’atteindre tranquillement 12h pour l’apéritif offert par la Municipalité, puis de passer dans la foulée au « Festi Barbec ». C’est simple vous apportez votre pique-nique ou votre grillade et la banda Desperados s’occupe du reste. Un moment de convivialité assuré !

Vers 14h le Châtenoy Rugby Club fera une démonstration de rugby, sous les accords des bandas, Un tournoi amical et un moment festif, comme les aime le rugby de Chatenoy et la musique des bandas.

Un festival qui se clôturera aux alentours de 17h dans une ambiance de feu, par les groupes de musique à l’unisson. Cela va être chaud, chaud !

Les musiques invitées

Attendez-vous à entendre de la Musique festive, du Sud-Ouest, des variétés, de la musique actuelle, des arrangements de musiques connues, tout ce qu’il faut pour être de bonne humeur, avec :

- La Banda de Combronde, une vingtaine de musiciens, basée dans le Puy de Dôme et qui participe à des festivals de bandas, ou animent les matchs de Clermont Foot, du Stade Clermontois.

- La fanfare de Demigny, une formation d’une quarantaine de musiciens, des voisins connus pour les entendre à la mi-carême de Chagny ou encore pour la fête de Pentecôte à Louhans.

- La Fiesta Eusébienne, traduisez St Usage en Cote d’Or, qui se présente comme une fanfare d’hurluberlus se nourrissant de la joie, du plaisir des applaudissements du public, lequel déguste ses arrangements de grands tubes des années 80 à aujourd’hui.

- Les Patauges Cuivres, ce sont 18 musiciens qui viennent de Viriat dans l’Ain, rompus à l’animation de rue, qui participent à des Festivals de bandas, feria, en encore à des étapes du Tour de France. Leur musique : des mèdleys de morceaux connus arrangés à la sauce Patauges

- Los Bricolos, une quinzaine de musiciens venus également de l’Ain tout proche et issus des environs de Bourg en Bresse. De joyeux musiciens qui sèment, partout ou ils passent, bonne humeur et chaleur ! La fièvre va surement montée.

- Nikovska Wonderful Orchestra, un groupe de 11 musiciens avec comme originalité de présenter une grande salade aux épices jamaïciennes et qui va entrainer le public sans doute à danser sur ses compositions originales. Un groupe qui a vu le jour au Macon All Stars de 2020.

Et bien évidemment, la Banda Desperados de Châtenoy le Royal et sa quarantaine de musiciens. Cette banda que l’on aime y compris en mode Harmonie. Cette Banda qui sert de remonte moral et qui assure « votre bien-être et votre santé ». Une Banda Desperados qui se consomme sans modération, qui organise ce Festival avec coeur et volonté et qui a concocté ce programme 2022.

Un 3e Festival Bodeg’Arts à ne pas manquer sous aucun prétexte, vous passerez à coté d’un grand moment festif, d’autant que l’accès est libre sur les deux jours de festival. Vous pourrez aussi vous restaurez ou boire, avec modération.

JC Reynaud