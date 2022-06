A Montceau-les-Mines, L’Atelier du Coin – association Arc-en-Ciel – fête ses 30 ans

L’association créée en 1992 a toujours défendu des valeurs de solidarité, d’entraide et de lutte contre la précarité et l’exclusion. Que ce soit à ses débuts au travers d’une approche spécifique de la souffrance psychique, portée notamment par le psychiatre Albert Jakubowicz, fondateur de l’association, ou àprésent par l’atelier chantier d’insertion qui accueille et accompagne près de 25 salariés à l’année.

Les activités supports, à dominantes artistiques et artisanales (gravure, menuiserie, céramique, imprimerie) ont toujours été développées de façon à ce que chacun découvre ses capacités, s’épanouisse, reprenne confiance en soi et avance sur le chemin de sa vie personnelle et professionnelle.

Au fil du temps l’Atelier du Coin s’est transformé et a su tisser des liens avec de nombreuses structures: partenaires institutionnels et financiers, réseaux professionnels de l’insertion, structures culturelles, entreprises privées, bénévoles actifs...

Voilà pourquoi nous souhaitons partager cet anniversaire avec l’ensemble de nos partenaires, soutiens, adhérents, clients, anciens salariés, amis et proches.

Et pour cela quoi de mieux que de faire la fête !

Au programme de la journée du VENDREDI 24 JUIN, à partir de 10h il y aura :

En continu sur la journée :

- Exposition « 30 ans » rappelant l’historique de l’association

- Exposition « clin d’œil aux partenaires » soulignant quelques projets

singuliers menés avec d’autres structures (vidéos, salon d’écoute...)

- Exposition « made in Atelier du Coin » présentant une sélection de

réalisation des années passées

- Atelier gravure imprimerie (initiation)

- Démonstration de cuisson céramique au raku

- Jeux en bois

- Boutique présentant nos réalisations récentes

- Déstockage de pièces anciennes à petit prix

- Tombola

- Buvette

11h et 15h : Poésie, chanson et humour avec TITOU

17h30 : Surprise chorégraphique et théâtrale concoctée par les salariés, accompagnés par la compagnie A l’envers de soi.

18h : Prise de parole de Georges SIMON, président d’Arc-en-Ciel

19h30 : Concert gratuit

Première partie Eve BEKKER (jazz, folk country)

Concert « SECOND HAND » Nasser BEN DADOO & Tom BEAR (blues) Petite restauration et buvette le soir