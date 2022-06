Des Molières bien bourguignons !

A l’occasion de la soirée de présentation de la saison 2022-2023 de l’Espace des Arts, Sébastien Martin, Président du Grand Chalon et Nicolas Royer, Directeur de la Scène nationale Chalon-sur-Saône ont rendu un fier hommage au talent de Léna Breban en lui offrant 4 trophées typiquement bourguignons, à savoir 4 bouteilles de vin de la Côte Chalonnaise !

Rappelons que l’Espace des Arts compte un vivier d’artistes talentueux et prolifiques ; pour preuve, Léna Bréban, artiste associée Espace des Arts, qui a récemment été récompensée par 4 Molières ! Il fallait bien marquer le coup... Notons également que Pauline Bureau accueillie en 2020 par la Scène nationale Chalon-sur-Saône, a reçu le Molière de l’autrice pour sa pièce ‘Féminines’. Un clin d’oeil a également été fait durant la soirée à Christian Hecq et Valérie Lesort qui ont obtenu pour ‘Le voyage de Gulliver’, le Molière de la mise en scène et le Molière de la création visuelle et sonore. Leur spectacle fait partie, pour notre plus grand bonheur, de la programmation de la saison 2022/2023 de l’Espace des Arts.

SBR