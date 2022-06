La saison promet d’être belle !

Pour cette soirée de présentation, le Grand Espace affichait complet ; le public étant venu pour découvrir ce que réserve cette nouvelle saison 2022-2023. On notait la présence de la Vice-présidente du Conseil Régional BFC, Nathalie Leblanc en charge de la culture et du patrimoine, de Sébastien Martin, Président de Grand Chalon, Président de l’Espace des Arts, de nombreux élus, des représentants des structures partenaires de l’Espace des Arts : le Conservatoire du Grand Chalon, LaPéniche, l’Abattoir, La Méandre, l’Arrosoir, Atelier Encrage et A Chalon Spectacles…

Nicolas Royer, Directeur de l’Espace des Arts a présenté le programme entouré pour l’occasion de membres de son équipe et rejoint sur le plateau du Grand Espace par Robert Llorca, Directeur du Conservatoire et Stéphane Warnet, Directeur adjoint musique CRR du Grand Chalon, pour les spectacles ou concerts en co-réalisation. La présentation a également été ponctuée par des surprises sur scène ; le public a pu constater toute l’étendue du talent de Samuel Apoutou, élève du Conservatoire du Grand Chalon qui partira pour la rentrée prochaine dans le prestigieux Berklee College of Music à Boston (Etats-Unis) et Léna Breban, membre du vivier des artistes de l’Espace des Arts, récompensée par 4 Molières a été chaleureusement applaudie. Janick Leconte est également monté sur scène pour dire un mot sur le festival Chefs Op’ en Lumière et Rachid Kassi pour Espace de Rue et la 5e édition de EDA Chalon Battle.

Cette année, ce sont 79 propositions qui sont faites (Hors cinéma, expositions et installations) dont 32 en Théâtre, 16 en danse, 20 en musique et 6 en cirque. Alors « Explorez! » est le mot d’ordre pour 2022-2023 qui démarrera avec une grande soirée festive ‘La rentrée comme jamais’ au Théâtre du Port Nord avec tous les partenaires samedi 17 septembre dès 17h pour ouvrir cette nouvelle saison artistique. Ponctuant cette saison riche, un premier focus jeune théâtre européen aura lieu du 10 au 15 octobre 2022, le festival Trans Danses s’installera du 15 au 25 novembre 2022 avec 8 propositions dont 3 sont des créations. Une place sera faite au festival Chefs Op’ en Lumière du 27 février au 5 mars 2023. Le tant attendu festival Les Utopiks sera programmé du 28 mars au 7 avril 2023 avec une quinzaine de propositions et son lot de surprises pour ravir petits et grands. Un auteur étant mis à l’honneur chaque année, pour cette saison ce sera Koltès. Le Focus ‘Dans quel monde vivons-nous ?’ du 23 au 26 mai 2023 viendra interroger et bousculer le spectateur et ‘Les Hauts du panier’ au théâtre Piccolo où l’Espace des Arts s’associe au Conservatoire du Grand Chalon et en partenariat avec l’Espace Patrimoine et la cave des vignerons de Buxy viendront agrémenter 7 dimanches.

L’Espace des Arts, Scène nationale, c’est 47 000 places disponibles, 79 propositions, 150 représentations, 100 000 utilisateurs chaque saison, des partenariats et coréalisations avec les structures culturelles précitées mais également avec le Jeune Théâtre national et Instant Mix, l’A.B.C. Dijon, l’Opéra de Dijon et avec 2 autres scènes nationales L’ARC (Le Creusot), Le théâtre (Mâcon) et la Cie Rasposo. Ce sont aussi des productions déléguées dont 2 pièces en tournée au festival d’Avignon ‘A l’orée du bois’ et ‘Renversante’ et 2 en tournée, ‘Breakstory’ et ‘Space Time and Miror’, 4 spectacles en création : une performance immersive, du cirque/danse, du Cabaret et une pièce de théâtre. ’Trop classe !’, la classe de l’Espace des Arts, dont c’est la 3e édition, accueillera des élèves de différentes classes de différents établissements en immersion 1 semaine durant l’année scolaire. Enfin, du ciné pour enfants est proposé à l’occasion de chaque vacances scolaires. Pour la saison 2022-2023, une nouvelle équipe investira le bar-restaurant de la Rotonde pour proposer une restauration fraîche et faite maison.

Tous les spectacles/tarifs/renseignements : https://www.espace-des-arts.com/

Billetterie ouverte dès le vendredi 24 juin sur espace-des-arts.com, par téléphone au 03 85 42 52 12 au guichet de l’Espace des Arts du mardi au samedi 10h-13h et de 14h30 à 18h30 et sur le lieu du spectacle 1h avant chaque représentation.