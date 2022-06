AVIS DE DECES - Monsieur Michel GADAN

GIVRY - BARIZEY



Michel GADAN



nous a quittés le 18 juin 2022 à l'âge de 85 ans, laissant dans une profonde tristesse

Anne-Marie, son épouse ;

Yvette, Noël, Gérard, Evelyne,

ses frères et sœurs et leurs conjoints ;

Claude (†) et Chantal,

Thérèse (†) et René (†),

Daniel et Aline (†),

Elisabeth,

ses beaux-frères et

belles-sœurs ;

ses neveux, nièces, cousins, cousines et ses amis.

Selon la volonté du défunt, ses obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité.

Un grand merci au personnel de l'EHPAD Notre-Dame de Marloux, pour son dévouement et sa bienveillance.