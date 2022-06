Retour en images sur le Goûter des fiertés au Parc Georges Nouelle

À l'occasion du mois des fiertés, Le Planning Familial et Rainbow 71 donnaient rendez-vous hier après-midi, au parc George Nouvelle autour d'un goûter. Retour en images avec Info Chalon.

Des couleurs, de la jeunesse, des sourires, du soleil, des gâteaux et des drapeaux arc-en-ciel ce mercredi 29 juin 2022 pour le Goûter des fiertés de l'association Rainbow 71 et du Planning Familial, au Parc Georges Nouelle.

«Nous en avons assez d'être invisibilisés», déclarait Sébastien Florin, le nouveau président de Rainbow 71.

À noter que Rainbow 71 qui compte une quinzaine de membres est la seule association d'entraides et d'échanges entre personnes LGBTQIA+ en Saône-et-Loire et Bourgogne.

«Ce rassemblement, ça fait du bien, on se sent moins seules. On espère que ça va bouger», nous expliquent deux jeunes femmes orignaires de Bresse Chalonnaise en arrivant au parc en début d'après-midi.

Ce moment était avant tout pour les deux associations organisactrices une belle occasion de sensibiliser le public sur la question des droits des personnes homosexuelles et transgenres mais aussi redynamiser le tissu associatif dans le Chalonnais, plutôt discret depuis quelques années.

Sur le stand tenu par Adama, un bénévole de l'association, des gâteaux et des boissons offerts par les associations, on trouvait des dépliants et des préservatifs. Un quizz sur l'histoire des droits des LGBTQIA+ a également été proposé par Tarja, une autre bénévole.

Actualité oblige, comme nous le rappelle Elisa Perret, coordinatrice du Planning Familial, «(les deux associations) ainsi que la Section Chalonnaise de la LDH témoignent de leur soutien aux États-Uniennes, face au recul sans précédent des droits des femmes à disposer de leur corps et pense également aux Polonaises».

Si une trentaine de personnes ont participé à ce Goûter des fiertés — une première en Saône-et-Loire —, Rainbow 71 espère mobiliser davantage les jeunes, comme nous l'indique Jérôme Tillier, le secrétaire de l'association, en intervenant dans les collèges et les lycées du département afin de faire de la prévention mais aussi montrer qu'elle existe, en organisant d'autres action et pourquoi pas, dans un avenir proche, organiser chaque année une marche des fiertés à Chalon-sur-Saône.

Étaient notamment présents Liliane Douté et Aline Mathus-Janet, les co-présidentes de la Section Chalonnaise de la Ligue des droits de l'Homme, et Sébastien Lagoutte, conseillier municipal d'opposition.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati