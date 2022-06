Chalon-sur-Saône, vers une dynamique commerciale positive ?

John Guigue, vous êtes adjoint en charge de la relance du commerce et de l’animation, quelle dynamique peut-on observer sur les commerces du centre-ville cette année ?

En 2018, la Ville avait lancé une étude sur la redynamisation du centre-ville. À cette époque, le taux de vacance commerciale dans le centre-ville élargi était proche de 15%. En juillet 2021, ce taux était passé à 13,73% et il est aujourd’hui à 11,11%. Il faut même noter que ce taux, dans le seul centre ville piétons, est désormais à 9,15%. Ce chiffre remarquable est à comparer avec celui des villes de même strate qui s’élève à 12,1% (source Procos).

Cette dynamique très positive repose sur plusieurs facteurs :

implication politique de la collectivité pour l’aide à l’installation des nouveaux commerces (travaux, loyers…),

accompagnement personnalisé des porteurs de projets par un service dédié,

mise en place d’opérations commerciales avec les associations de commerçants.

Combien d’ ouvertures et de fermetures avez-vous comptabilisé depuis début janvier ?

Depuis le début de l’année 2022, on recense 7 fermetures de magasins (dont 3 sont actuellement en cours de reprise), 8 reprises de commerces et 20 nouvelles ouvertures. Ce solde positif renforce la dynamique commerciale favorable du centre-ville de Chalon.

On constate que beaucoup de boutiques sont ouvertes désormais le lundi, surtout en après-midi, est-ce un phénomène nouveau ?

Effectivement, de nombreux commerces récemment ouverts proposent une amplitude horaire plus importante, notamment avec une ouverture le lundi ou pendant la pause méridienne. Ce positionnement pertinent répond à une demande importante des consommateurs susceptibles de s’y rendre avant ou après les horaires de travail ou pendant la pause méridienne.

De nombreux commerçants demandent la gratuité du stationnement le samedi après-midi, quelle est votre position ?

La gratuité totale du stationnement de surface n’est pas plébiscitée par les commerçants : elle entraînerait immanquablement l’apparition de véhicules “tampons”, néfastes à la bonne rotation des véhicules nécessaire pour l’accueil de la clientèle.

D’autre part, la gestion du stationnement en surface est règlementé par la loi, en particulier la mise en place obligatoire d’un Forfait Post Stationnement : il intervient à Chalon au bout de 3 heures de stationnement pour un coût de 25€ (dans d’autres villes de même strates, celui-ci intervient parfois plus tôt dans la durée et à un coût plus élevé). La Ville a également décidé d’offrir aux usagers ½ heure de stationnement dans la journée et d’instaurer la gratuité entre 12h et 14h.

Précisément, concernant le dispositif de stationnement dont la 3e heure est à 25 €, allez-vous alléger ce dispositif que les visiteurs comme les commerçants dénoncent ?

Au-delà des éléments évoqués plus hauts, la Ville permet également aux usagers de pouvoir “recharger” (sur place ou via l’application dédiée) les horodateurs toutes les deux heures (2,60€ pour 2h), ce qui leur permet d’éviter d’être soumis au FPS.

Tous ces éléments ne sont pas, actuellement, clairement indiqués sur les horodateurs et la Ville travaille actuellement à une nouvelle communication, plus efficiente, permettant aux usagers de profiter plus longuement des commerces de centre-ville.

À votre avis, que faut-il mettre en place pour faire revenir les clients, notamment ceux du bassin chalonnais, sur le centre-ville ?

Il est faux d’affirmer que nous connaissons aujourd’hui un déficit de fréquentation de la clientèle : preuve en est le nombre de tickets de stationnement distribués entre le mois d’avril 2019 (avant la crise sanitaire) et le mois d’avril 2022 :

Quoi qu’il en soit, la Ville poursuit sa politique de recherche et d’accueil de nouveaux porteurs de projet et reconduit l’organisation des nombreuses animations commerciales qui permettent de fidéliser les clients.

SBR - Info-Chalon a adressé ses questions à John Guigue, adjoint en charge de la relance du commerce et de l’animation, Ville de Chalon-sur-Saône.