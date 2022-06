Le Rotary Chalon Bourgogne-Niépce offre un aquarium au service hématologie-oncologie de l’hôpital William-Morey

A l’initiative de cette action Pierre-Yves Comes, actuel secrétaire adjoint, lequel vient de participer en cette mi-juin à l’inauguration de l’espace d’accueil des patients et de leurs familles, en compagnie de Marc Leledy, past président, et d’Alain Nodet, président élu, et à l’invitation des responsables de l’association H&Co Vivre mieux.

Présidée par Claire Dubief, cette association a été créée en 2017 par des membres de l’équipe de soignants et des membres du personnel du service hématologie-oncologie et a pour objectif premier d’améliorer l’accueil et le confort au sein des deux unités.

L’aquarium, dont l’entretien mensuel est pris en charge par l’Association chalonnaise d’aquariophilie, va ainsi contribuer à l’embellissement de l’environnement en y apportant lumière, couleurs et vie.



Gabriel-Henri THEULOT