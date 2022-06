‘Des épées pour la Saône ?’, une magnifique exposition à voir absolument !

L’inauguration de l’exposition ‘Des épées pour la Saône ? Les dépôts de l’âge de Bronze en milieu humide’ a eu lieu le 29 juin en présence de Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, de Bénédicte Mosnier, Adjointe en charge de la culture, de Véronique Avon, Conseillère déléguée animation commerciale, de Brigitte Maurice-Chabard, Conservatrice en chef du patrimoine, directrice des musées de la ville de Chalon-sur-Saône, de Gwenaelle Colas, Attachée de conservation de patrimoine, directrice-adjointe du musée Denon et de Sylvie Lourdeaux-Jurietti, Responsable des collections d’archéologie, musée de Lons-le-Saunier ; toutes deux commissaires de l’exposition.

De très nombreuses personnes s’étaient données rendez-vous pour l’inauguration de cette exposition exceptionnelle qui prend place au Musée Denon jusqu’au 8 janvier 2023 :

« L’exposition "Des épées pour la Saône ?", dévoile les recherches récentes autour du phénomène des dépôts métalliques de l’âge du Bronze dans ou à proximité de l’eau, en tentant de résoudre leur énigme.

Grâce à la richesse de nos collections et aux généreux prêts de 25 collections publiques ou privées, l’exposition présente plus de 300 objets ou ensembles d’objets de l'âge du Bronze (2300 - 800 avant notre ère), trouvés principalement en milieu humide.

Parmi ces objets de prestige et du quotidien, trouvés dans la Saône, mais aussi le Rhin, la Seine, la Loire, les lacs alpins ou les marais, seront exposés des objets exceptionnels tels que les cuirasses de Véria (Jura) et de Saint-Germain-du-Plain (Saône-et-Loire) et les épées, casque, bracelet et faucille du dépôt du port Ferrier (Saône-et-Loire). L’exposition compare les pratiques en milieu humide aux dépôts terrestres comme celui de vaisselle de bronze d’Evans (Jura), les éléments de parure de Blanot (Côte-d’Or) ou le char processionnel de la Côte-Saint-André (Isère). » extrait du dossier de presse.

Plus d’informations plus tard sur Info-Chalon

Musée Vivant Denon, Place de l’Hôtel de Ville à Chalon-sur-Saône. Horaires / Accès tous les jours, sauf mardi et jours fériés de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30. Juillet et août de 10h à 13h et de 14h à 18h.