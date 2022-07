Frileuse face à la représentation nationale, Elisabeth Borne ne sollicitera pas la confiance

Consciente du risque qu'elle encourt en demandant la confiance à l'Assemblée Nationale, Elisabeth Borne fera sans... et non ce n'est pas inédit dans l'Histoire de la 5e République.

A entendre certains commentaires politiques, Elisabeth Borne passerait en force, ne souhaitant pas se plier à la confiance parlementaire. Certes, c'est un mauvais signe donné en terme d'apaisement des relations entre l'exécutif et la représentation nationale mais ce n'est pas une nouveauté non plus. On se rappellera de Michel Rocard en 1988 qui avait bien pris soin de ne pas se soumettre à la représentation nationale. En attendant, pour ceux qui espéraient un démarrage gouvernemental sous de meilleurs auspices, c'est plutôt "mal barré". Même si le gouvernement se refuse de considérer qu'il s'agit d'une fuite en avant, chacun aura bien compris que ce nouveau mandat qui s'ouvre pour Emmanuel Macron s'annonce bien compliqué en terme de liberté d'action législative. Et la stratégie qui voudrait au gouvernement de se soustraire à l'Assemblée Nationale n'augure rien de bon. Une motion de censure étant déjà dans les cartons du côté des oppositions parlementaires.

Des dossiers clés viendront ponctuer les prochaines semaines dont notamment d'ici la fin du mois la question de la prolongation de la loi sanitaire...

L.G