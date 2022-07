Chansons sous les étoiles givrotines avec Zanarelli

Sur invitation d'Animation en Côte chalonnaise, le chanteur Claude Zanarelli se produira samedi soir pour un concert en plein air, qui se déroulera dans l'enceinte de l'église de Cortiambles. La première partie de la soirée sera assurée par Claudette Neel, une chanteuse givrotine, adepte de la variété française intergénérationnelle, allant d’Édith Piaf à Kendji Girac en passant par Céline Dion, Johnny Hallyday …

Claude Zanarelli est un auteur, compositeur et interprète de la région, qui a fait ses classes au conservatoire de Chalon-sur-Saône. Lors de son concert, il sera accompagné de son pianiste Frédéric Canifet et chantera des chansons originales, qu'il a créées, et des reprises d'artistes tels que Juliette Armanet, Serge Gainsbourg, Clara Luciani, Stromae, etc... .

En pratique :

Quand ? Samedi 9 juillet à 20h30

Où ? Eglise de Cortiambles – 17 Rue du Clos Salomon, 71640 Givry

Réservation recommandée sur www.animation2c.fr ou directement à la Halle ronde

Coût : 16 € par personne - 8 € moins de 18 ans

Buvette sur place.

Repli à la salle des fêtes ou dans la Halle ronde en cas de mauvais temps.

Pour tout renseignement : 03 85 41 58 82