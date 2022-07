ACADÉMIE DE DIJON : Les statistiques du baccalauréat 2022

Communiqué du rectorat de l'académie de Dijon du 5 juillet 2022 :

TOUS BACCALAUREATS CONFONDUS

Source : Rectorat de Dijon – SSA – Océan Cyclades

A l’issue du 1er groupe d’épreuves du baccalauréat 2022, 13 010 élèves sont lauréats du baccalauréat dans l’académie de Dijon pour 15 052 candidats présents à l’épreuve, soit un taux de réussite de 86,4 %. Ce taux est inférieur à celui constaté en 2021 (-4,9 points) et en 2020 (-4,9 points) ; mais supérieur à celui de 2019 (12 points), dernière session non impactée par le Covid.

Le taux de réussite au baccalauréat professionnel est inférieur à celui enregistré l’année précédente : 81 % en 2022 contre 83,4 % en 2021, soit -2,4 points. Il a plus reculé dans les spécialités de production (78,8 % soit -3,1 points) que dans les spécialités des services (83 % soit - 1,8 points). Le taux de réussite retrouve un niveau équivalent aux sessions pré Covid (80,2 % en 2019).



Le taux de réussite au baccalauréat général atteint 91,1 %, en diminution de -4,8 points par rapport à 2021 (95,9 %), taux historiquement élevé dû aux aménagements liés au Covid.

Enfin, le taux de réussite au baccalauréat technologique est de 80,6 %, un niveau en deçà à celui de 2021 et 2020 (88,2 % et 88,4%) mais supérieur à la dernière session normale de 2019 (77,8%).

Le taux de réussite reste stable à 100% pour les séries STD2A et S2TMD et à 94,1 % pour la série STHR. Il diminue pour les quatre autres séries, -2,1 points en STL (81,1%), -7,5 points en STMG (77,8%), -12,9 points en STI2D (80,5 %) et -5,4 points en ST2S (84,5 %). Cette dernière retrouve son taux de réussite d’avant Covid alors que les trois autres séries (STL, STMG et STI2D) reste au-dessus.

Le nombre d’élèves avec la mention « Très bien » est de 1 264 contre 1 305 en 2021, soit une légère baisse. Ils sont 1 024 élèves du baccalauréat général à avoir obtenu cette mention, 188 pour le baccalauréat professionnel et 52 pour le baccalauréat technologique.

Les candidats autorisés à passer le second groupe sont ceux qui ont obtenu une moyenne comprise entre 8/20 et 10/20 strictement. Ils se présenteront dans les prochains jours aux épreuves orales du second groupe, traditionnellement qualifiées de "rattrapage". Ils seront 1 234 en 2022 contre 784 en 2021, soit une hausse de 57 %.