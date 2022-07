AVIS DE DECES - Monsieur Roland RIGOLLET

SEVREY - GIVRY



Denise Rigollet,

sa maman ;

Jean-Luc et Pascale,

Philippe,

ses frères et belle-sœur ;

Michaël et Maëva,

ses neveux ;

Mila, Rose,

ses petites-nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Roland RIGOLLET

survenu à l'âge de 66 ans.

Les obsèques auront lieu le mardi 12 juillet 2022 à 15h15 au Crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille remercie le personnel de la MAS Cassiopée à Sevrey en particulier l'unité Pégase pour sa bienveillance, sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Et rappelle à votre souvenir

Robert

son papa, décédé en 2001.