Remise traditionnelle des calculatrices à l’école de Crissey

C’est ce mardi après-midi que Delphine Bornard, adjointe au maire en charge des affaires scolaires, est venue distribuer les fameuses calculatrices offertes par la municipalité aux élèves de CM2.

« Cela fait des années qu’on offre des calculatrices aux élèves, on a pensé un temps à changer et puis finalement c’est le cadeau le plus utile pour l’entrée en 6ème, et les enfants comme les parents sont toujours ravis !» a indiqué Delphine.

Sous les yeux de Thierry Chignard, directeur et enseignant de l’école élémentaire de Crissey, Delphine a alors remis leurs cadeaux aux élèves accompagnés d’un petit mot de la mairie.

Delphine a ensuite tenu à féliciter les élèves pour leur entrée en 6ème, puis leur a posé une dernière petite question avant de les laisser prendre leur envol : « Si vous deviez changer quelque chose au sein de notre école, ce serait quoi ? »

Au vu des conditions météorologiques des dernières semaines, beaucoup ont opté pour une climatisation, certains ont même rêvé à une piscine et d’autres ont plutôt demander « un vrai terrain de basket ».

Les élèves, tous ravis de brandir leur calculatrice pour la traditionnelle photo, ont tout de même confié : « L’école primaire ça va quand même nous manquer et puis l’entrée au collège c’est plutôt stressant quand même ! »

Nul doute que les futurs collégiens feront bon usage de leurs cadeaux et qu’ils n’oublieront pas les belles années passées dans leur école de Crissey.



Amandine Cerrone