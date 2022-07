Tour de France (12ème étape) : La mythique étape de l'Alpe d'Huez en images sur info-chalon.com

Il est né à une très bonne date. Tom Pidcock a eu 23 ans le 30 juin dernier. Il est un des grands espoirs du cyclisme et il l’a confirmé en ce 14 juillet, car on ne gagne pas par hasard à l’Alpe d’Huez, surtout après avoir franchi deux autres Hors Catégorie dans la journée : Le Galibier et la Croix de Fer.

Croix de Fer, croix de bœuf seraient tentés de lancer les superstitieux. Crânement le britannique originaire de Leeds s’est offert une montée à la fois en puissance et en maîtrise. Ses compagnons de la première échappée n’ont pas tenu et les favoris pour la victoire finale, malgré une grosse montée, n’ont pas comblé le retard.

Pogacar, sévèrement battu mercredi sur les pentes du Granon, a voulu montrer qu’il en a encore sous les pédales. Alros que les Jumbo Visma, à l’image de Wout Van Aert sur les cinq premiers kilomètres de la montée vers l’Alpe d’Huez, avaient imprimé un train d’enfer, le Slovène a voulu montrer ses mollets. Par deux fois il a attaqué. Mais par deux fois Vingegaard a répliqué dans la seconde, histoire de lui montrer que ce n’est pas en ce 14 juillet qu’il montrerait une quelconque faiblesse.

En fait les seuls perdants, tout relatifs, de ce match d’hommes auront été les Français Romain Bardet et David Gaudu, qui ont laissé des plumes. Mais Bardet, loin de se désunir, a su limiter la casse. Pogacar a repris la seconde place, la troisième est désormais pour Thomas et Bardet est 4ème 2 minutes 35 et seulement 9 secondes de Geraint Thomas. Il y a pire !



Alain BOLLERY

(Photos Agence REUTERS)

Le TOP 20 de l’étape

1. Thomas Pidcock (GBR/INE) les 165,1 km en 4 h 55:24.

2. Louis Meintjes (RSA/INT) à 48 secondes.

3. Christopher Froome (GBR/ISR) 2:06.

4. Neilson Powless (USA/EF1) 2:29.

5. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 3:23.

6. Jonas Vingegaard (DEN/JUM) 3:23.

7. Geraint Thomas (GBR/INE) 3:23.

8. Enric Mas (ESP/MOV) 3:26.

9. Sepp Kuss (USA/JUM) 3:26.

10. Giulio Ciccone (ITA/TRE) 3:32.

11. Romain Bardet (FRA/DSM) 3:42.

12. Adam Yates (GBR/INE) 4:01.

13. David Gaudu (FRA/GFJ) 4:17.

14. Nairo Quintana (COL/ARK) 4:44.

15. Steven Kruijswijk (NED/JUM) 4:46.

16. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 5:29.

17. Bob Jungels (LUX/AG2) 6:06.

18. Aleksandr Vlasov (RUS/BOR) 6:06.

19. Valentin Madouas (FRA/GFJ) 7:29.

20. Thibaut Pinot (FRA/GFJ) 7:29.

Le Top 20 au général

1. Jonas Vingegaard (DEN/Jumbo) 46 h 28:46.

2. Tadej Pogacar (SLO/UAE) à 2:22.

3. Geraint Thomas (GBR/INE) 2:26.

4. Romain Bardet (FRA/DSM) 2:35.

5. Adam Yates (GBR/INE) 3:44.

6. Nairo Quintana (COL/ARK) 3:58.

7. David Gaudu (FRA/GFJ) 4:07.

8. Thomas Pidcock (GBR/INE) 7:39.

9. Enric Mas (ESP/MOV) 9:32.

10. Aleksandr Vlasov (RUS/BOR) 10:06.

11. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 10:33.

12. Steven Kruijswijk (NED/JUM) 14:50.

13. Louis Meintjes (RSA/INT) 15:46.

14. Valentin Madouas (FRA/GFJ) 17:54.

15. Primoz Roglic (SLO/JUM) 21:37.

16. Bob Jungels (LUX/AG2) 22:00.

17. Sepp Kuss (USA/JUM) 24:55.

18. Neilson Powless (USA/EF1) 27:16.

19. Rafal Majka (POL/UAE) 31:30.

20. Luis León Sánchez (ESP/BAH) 38:27.