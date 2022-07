Bonne 2e retraite à Hervé Delaney !

Depuis 4 ans, vous l'avez sans doute croisé au détour d'un événément organisé sur Givry... et au fil du temps, Hervé Delaney (aux côtés du copain Emmanuel Mère, correspondant du Journal de Saône et Loire, sur le même secteur) a décidé d'acter sa deuxième retraite. En l'espace de quelques années, c'est une deuxième vie qui s'était offerte à Hervé, "réalisant un rêve de gosse" aime-t-il à le rappeler. De notre côté, c'est l'occasion de saluer la sympathie, l'engagement et ce sourire toujours au rendez-vous. Evidemment, c'est l'occasion pour nous d'inviter associations et autres interlocuteurs à passer directement par [email protected] le temps de trouver un autre interlocuteur sur ce secteur clé de la Côte Chalonnaise. A Hervé et son épouse, on leur souhaite toute la retraite tant attendue... et de belles heures dans un "Pub" perdu du côté de Dublin ou Galway... et merci encore pour chaleureuse collaboration ! A très vite autour de nouveaux sujets évidemment !

Laurent Guillaumé

Photo Sylvie Meunier - Ziephotographie