80 000 masques chirurgicaux collectés par la ville de Saint Rémy ont été récupérés par l’association TEHP pour être recyclés en 850 pots.

Rappel du contexte :

Au début de la pandémie la Mairie a décidé de trouver une solution afin de recycler les nombreux masques usagés et surtout ne plus les voir joncher les rues et les trottoirs. Très vite, elle a convenu d’un partenariat avec l’association TEHP qui a placé 7 totems de recyclage : à la Mairie, dans les trois groupes scolaires, à l’Escale, à la Médiathèque et au collège. Il était évident que ces masques seraient recyclés et non détruits par combustion ou enfouissement. Ces masques sont recyclés dans l’Ain.

La collecte a bien fonctionné puisque le 6 juillet, un transporteur est venu récupérer environ 80 000 masques déposés dans les totems. Ces masques ont été conditionnés dans 39 cartons pour être enlevés par le transporteur.

Le recyclage va permettre, pour la partie « tissu » de la transformer en T-shirts, pour les élastiques des masques de fabriquer des pots (modèle tenu par Mme le Maire). Les masques recyclés à Saint-Rémy vont permettre de fabriquer 800 pots

Une action totalement écologique et qui va donner la possibilité aux collectivités d’acheter des pots en matière recyclée. Le seul bémol dans cet acte écologique est le coût du transport pour les livrer à l’usine de traitement qui est de 990 € pour la commune.

Crédit photo : mairie de St Rémy

C.Cléaux