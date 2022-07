Incendies en Gironde : 14 800 ha brûlés, des campings du Pilat atteints par les flammes

Selon les derniers chiffres disponibles, 14 800 hectares de forêt sont partis en fumée ce lundi (et pas 15 000 ha, comme annoncé par erreur par la préfecture dans la matinée, NDLR). Si aucune victime n’est à déplorer, plus de 16 000 personnes ont été évacuées, et de nouvelles évacuations sont prévues ce lundi à La Teste, au Pyla et à proximité de Landiras.

