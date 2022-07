Interdiction de circuler et de stationner dans plusieurs rues du quartier de la Citadelle

Dans le cadre de la 35ème édition du festival Chalon dans la Rue, des spectacles auront lieu dans certains secteurs de la Citadelle. Pour permettre le montage et le démontage des différentes structures et le déroulement de ces spectacles, il est nécessaire d'arrêter la circulation et le stationnement dans plusieurs secteurs du quartier. Plus de détails avec Info Chalon.