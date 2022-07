AVIS DE DECES - Monsieur Louis DOROTTE

SAINT-RÉMY



Marie-Louise DOROTTE, son épouse ;

Catherine et Christophe BON,

Bruno DOROTTE et Stéphanie LUZEIRO,

Sylvie et Christophe COQUINOT,

ses enfants ;

Marjorie, Amélie, Manon, Emma, Lison, Mathias,

ses petits-enfants ;

Madeleine et André HELEINE,

sa sœur et son beau-frère ;

toute la famille et ses amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Louis DOROTTE

survenu subitement à son domicile dans sa 79e année.

Les obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 22 juillet 2022 à 10h30 en l'église de Saint-Rémy où l'on se réunira.

Selon ses volontés, ni fleurs ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Condoléances sur registres et sur www.pfjeanluclefevre.fr

La famille remercie à l'avance toutes les personnes qui prendront part à son deuil.