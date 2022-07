Place des publics, version jour !

Point privilégié, situé square Chabas, la place des publics accueille les festivaliers en demande d’informations. On y trouvera également la boutique du festival, des lieux pour se désaltérer et se restaurer et surtout… des spectacles ! Le photo-reportage Info-Chalon…

Info-Chalon s’est rendu au square Chabas (27 boulevard de la République) dès 9h30 pour constater qu’il y avait déjà affluence. A 9h45, le spectacle ‘Le chant du caillou’ Les Totors, a rassemblé un public venu très nombreux et un peu plus loin, les soeurs Celeuses (Maëlle, Sandra, Jeanne et Cécile) préparaient déjà l’étrange cérémonie des Tanukis qui a eu lieu tous les soirs à 19h et qui nécessite la participation du public durant toute la journée.

La place des publics accueille les festivaliers et regroupe l’accueil presse et professionnels, la billetterie, le bar du festival Food truck, la boutique, la team massage assis, l’accueil accessibilité… Amandine et Laurent du Piccadilly-Bar Le Chalet proposent boissons fraîches et chaudes, snack, glaces, crêpes et gaufres. Des spectacles ponctuent toute la journée, la soirée, jusqu’à tard…

SBR