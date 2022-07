Retour en images : les véhicules anciens à Rully, une manifestation réussie sous un soleil de plomb !

Ce dimanche 24 juillet, à Rully, tout rayonnait sur la place du Champ de foire : le soleil – fortement même –, les chromes des belles cylindrées et le sourire des gens.

C’est que ce rendez-vous est d’abord celui de passionnés : les organisateurs, Arthur Rodet et Mathieu Richard des Roues’Yotines, aidés par une solide équipe bénévole, et tous les propriétaires venus exposer leur trophée d’une autre époque.

Reconnaissons une chose, ou plutôt deux : d’abord, ils le chérissent tendrement, ce trophée ; ensuite, qu’ils soient vintage ou de collection, ces spécimens ont un point commun : leur capital sympathie.

Entouré de ses amis de l’asso BourguiNormands, Olivier confirme : « Quand on roule dans notre estafette Renault, les gens nous saluent souvent d’un signe, d’un sourire. »

Une petite famille nous fait visiter son Combi de 1973, équipement d’époque. Même la mobylette y trouve sa place : « Nous avons fait le tour des lacs du sud de la France avec notre Combi. »

R16, mini Austin, Coccinelle Volkswagen, DS, 2 CV côtoient le clan des Combis et les Triomph, MG, Chevrolet… Les visiteurs déambulent d’époque en pays parmi une kyrielle de couleurs.

L’asso Band of Jeep déploie son camp militaire américain : motos, vélos, jeep, tente, et même uniforme (en pure laine, quel héroïsme sous cette chaleur !)

Sourires des visiteurs, aussi. « Cette année, il y a beaucoup de voitures françaises ! » se réjouit un visiteur. En plus de son sourire, notre voisine de tablée nous lance : « Les pizzas sont délicieuses ! »

Du lo-cal ! Artistes et commerçants locaux étaient également conviés à cette journée : de Charrecey : Valérie Guitter, dessinatrice, expose ses œuvres et croque sur place les belles carrosseries ; de Verdun-sur-le-Doubs : Sébastien Seveste (Planète maison) fabrique des objets déco à partir du recyclage ; de Mervans : Rydell Vintage décline ses produits d’inspiration Combi VW et d’autres encore (photos en fin d'article).

L’association Spirit of Josette qui prête ses fauteuils roulants sportifs, a dignement occupé son stand balades en voitures anciennes.

Avant son concert, le groupe dijonnais The Atomic Cats s’est gentiment prêté à la photo en nous gratifiant de quelques notes vibrantes.



Malgré une chaleur accablante, toute la journée, l’équipe des Roues’Yotines et la quarantaine de bénévoles ont assuré : une manifestation fluide et sans accros, une ambiance au top, des gens satisfaits et heureux de se retrouver.

Le dernier mot à Arthur Rodet : « Cette 6e édition s’est très bien passée, et je veux dire un immense merci aux bénévoles. C’est grâce à eux si tout “roulait” si bien. L’an prochain, nous nous relancerons dans l’aventure. »

Par Nathalie DUNAND

