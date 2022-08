Les avant-premières du mois d'août au Mégarama Chalon

Six avant-premières à ne pas rater et ça commence dès lundi à 20 heures avec «L'année du requin». Plus de détails avec Info Chalon.

En août, le Mégarama Chalon vous propose plusieurs avant-premières et ça démarre sur les chapeaux de roue dès lundi 1er août à 20 heures avec «L'année du requin».

Réalisée par Ludovic et Zoran Boukherma, à qui nous devons Teddy (2021), cette comédie de genre nous narre les mésaventures de Maja (Marina Foïs), gendarme maritime dans les Landes, qui voit se réaliser son pire cauchemar : prendre sa retraite anticipée. Thierry (Kad Merad), son mari, a déjà prévu la place de camping et le mobile-home. Mais la disparition d'un vacancier met toute la côte en alerte : un requin rôde dans la baie ! Aidée de ses jeunes collègues Eugénie (Christine Gautier) et Blaise (Jean-Pascal Zadi), elle saute sur l'occasion pour s’offrir une dernière mission…

Il s'agit également du premier film français de requin.

Le lendemain, mardi 2 août, c'est au tour de «Bullet Train» à 19 heures et 21 heures 30 en VF et à 20 heures en VO.

Comédie policière déjantée réalisée par David Leitch (Deadpool 2 et Fast & Furious: Hobbs & Shaw), «Bullet Train» est l'adaptation du roman japonais à succès Maria Beetle de Kotaro Isako qui raconte l'histoire de sept assassins de bas étage qui se retrouvent dans un train à grande vitesse entre Tokyo et Kyoto, prêts à en découdre.

Outre Brad Pitt qui campe le rôle de Coccinelle, un assassin malchanceux et particulièrement déterminé à accomplir sa nouvelle mission paisiblement après que trop d'entre elles aient déraillé, le public pourra retrouver à l'écran des étoiles montantes du cinéma comme Brian Tyree Henry et Aaron Taylor-Johnson ou l'actrice oscarisée Sandra Bullock.

C'est notre coup de cœur avec les deux prochains.

Fortement attendu par beaucoup d'entre nous, le quinzième film des palpitantes aventures de l'équipage du Chapeau de Paille, «One Piece: Red», risque de décoiffer.

En effet, le long-métrage verra Luffy et sa bande assister au concert d'Uta, la plus grande cantatrice du monde. Cependant, cette jeune fille est secrètement connue pour être la fille de Shanks Le Roux, celui qui a donné l'envie à Luffy de parcourir les mers. Uta est l'objet de bien des convoitises, et notre héros fera tout pour la protéger.

Comme l'année dernière avec «One Piece: Stampede», la Toei Animation semble avoir encore mis les bouchées doubles en termes de visuel et de fan-service.

Ainsi, en plus de l'équipage du Chapeau de Paille qui sera bel et bien présent, on retrouvera des personnages bien connus de la série : les puissants soldats de la Marine (Kobby, Sakazuki, Kizaru, Fujitora). Le Gouvernement Mondial qui a un rôle toujours aussi mystérieux dans la série, et bien évidemment Shanks Le Roux.

Donc, beaucoup beaucoup d'action.

Dernier point et non des moindres, contrairement aux longs-métrages précédents, celui-ci sera canon, c'est-à-dire directement reliés aux événements de la série animée !

«One Piece: Red» est en avant-première au Mégarama Chalon le dimanche 7 août (soit 1 jour avant la sortie japonaise) à 16 heures 30 en VO, puis à partir du 10 août dans toutes les salles.



Quatrième avant-première du mois, «La Très Très Grande Classe» est en avant-première le lundi 8 août à 14 heures.

Réalisé par Frédéric Quiring, «La Très Très Grande Classe» est une comédie racontant l'histoire d'une jeune prof de français, Sofia (incarnée par Melha Bedia), martyrisée par ses élèves et qui rêve d'être mutée dans un lycée français à Barcelone. Pour cette mutation, elle est en concurrence avec une professeure au parcours irréprochable, jouée par Audrey Fleurot.

Présenté une première fois en avant-première un dimanche après-midi dans le cadre du festival Anim'à'Chalon, «De l'Autre Côté du Ciel» est l'adaptation sur grand écran du livre d'images pour enfants à succès Entotsu machi no Poupelle.

Synopsis : Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, une étrange créature avec qui il décide de partir à la découverte du ciel.

Aidé par l'auteur Akihiro Nishino lui-même en tant que scénariste, il s'agit du premier long-métrage d’animation de Yusuke Hirota en tant que réalisateur, jusqu'alors connu pour son travail au sein des équipes d'effets visuels de «Shin Godzilla» ou encore «Garo: Kami no kiba».

Pour un premier film, et pour une adaptation cinématographique d'une oeuvre aussi appréciée, la réussite est totale : outre une animation spectaculaire, recréant parfaitement l'atmosphère de cette quête vers les étoiles empruntant fortement à la culture steampunk, «De l'Autre Côté du Ciel» est un récit incroyablement riche en thèmes et points de vue, qui offre à réfléchir autant aux petits qu’aux grands.

«De l'Autre Côté du Ciel» en avant-première le dimanche 14 août à 14 heures.

Comme les Vieux Fourneaux 1, sorti en 2018, «Les Vieux Fourneaux 2: Bons pour l'asile» est un film adapté de la bande dessinée franco-belge du même nom de Wilfrid Lupano et Paul Cauuet.

Cette série en 6 albums raconte les aventures de trois septuagénaires, amis depuis leur plus tendre enfance: Antoine, Emile et Pierrot.

Chacun a suivi sa route, chacun a fait ses choix, chacun a fondé (ou pas) une famille.

Les Vieux Fourneaux, à travers d'incessants va-et-vient entre les années cinquante et les années 2010, raconte sur un mode tragi-comique notre époque, ses bouleversements sociaux, politiques et culturels, ses périodes de crise.

Approchant les 80 ans, les trois amis d'enfance se retrouvent à l'occasion des obsèques de Lucette, la femme d'Antoine.

Mais les retrouvailles sont de courte durée : Antoine trouve par hasard une lettre qui lui fait perdre la tête.

Sans fournir d'explications, il part depuis le Tarn jusqu'à la Toscane. Pierre, Emile et Sophie, la petite-fille d'Antoine, se lancent à sa poursuite afin de l'empêcher de faire une folie après cinquante ans de silence.

Tourné dans le Gers avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq, Alice Pol et Myriam Boyer, «Les Vieux Fourneaux 2: Bons pour l'asile» est à voir le lundi 15 août à 16 heures.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati