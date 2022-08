AVIS DE DECES - Madame Marie Madeleine BATAILLARD née MIGNOTTE

CHALON-SUR-SAÔNE



Christelle et Olivier, Isabelle et Denis, Vanessa et Laurent,

ses filles ;

Vincenzo, Clémence, Anthéa, Marilou, Nathan, ses petits-enfants ;

Céline, Cédric, ses enfants de cœur ;

ainsi que toute sa famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie MadeleineBATAILLARD

née MIGNOTTE

dit « Mado »

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 5 août 2022, à 9h15, à la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Mado repose actuellement à la chambre funéraire de Crissey.