Venez participer à la 100ème édition du concours Mulassier, le samedi 13 août à Seyne-les-Alpes !

Depuis 1923, instauré à l'origine par les services départementaux de l'agriculture et les haras nationaux, le concours mulassier est l'événement de la vie seynoise. À l'époque, le concours était l'occasion pour les éleveurs de montrer la qualité de leur élevage ; c'était un événement important pour l'économie locale puisqu'il donnait lieu à des ventes et à la distribution de primes de la part de l'état. Il s'inscrivait alors dans ce grand mouvement de modernisation agricole destiné à renforcer la puissance agricole de la France et ses régions rurales.

Cette rencontre possède aujourd'hui une nouvelle dimension qui est celle de la sauvegarde d'un patrimoine historique original pour la région de Seyne. Elle est la preuve que cette activité continue de faire partie de la vie locale, même si elle n'est plus aujourd'hui moteur de l'économie.

Cette année, celui-ci se déroulera le samedi 13 août à partir de 9 heures, sur le site de la Maison du Mulet.

Durant la matinée, les éleveurs locaux présenteront leurs juments et surtout les produits de l'année, muletons et poulains devant le jury. Des animations autour des soins des équidés complète le programme : découvrez les métiers de maréchal-ferrant, dentiste équin ou encore ostéopathe. Le concours est un moment festif pour les habitants comme pour les visiteurs. C'est un spectacle en lui-même, une opportunité de voir les animaux qui l'été sont dans les alpages et l'hiver en écurie. Cet événement est le prétexte à une grande célébration dans le village, avec défilé de chars, bal, feu d'artifice, fête foraine... Et autres festivités.

L'accès au concours mulassier est libre et gratuit, ainsi que la visite des expositions de la Maison du Mulet.

Pour célébrer la 100ème édition du concours mulassier, les festivités auront lieu tout le week-end. Retrouvez le programme :

> Vendredi soir :

Concours de pétanque et soirée concert sur la Place d'Armes avec BUZZ.

> Samedi :

Concours Mulassier à la Maison du Mulet, dans la matinée : parade de mules et chevaux équipés de différents outils, présentation des animaux au jury (jeunes animaux, jeunes mules, juments reproductrices...), remise des prix. Marché artisanal.

Après-midi : Démonstration de chevaux menés, visite des expositions et découverte de la mini-ferme.

Dans le village : Jeu Provençal puis concours de pétanque en triplette à 14h30

À 21h, venez profiter d'une soirée dansante.

> Dimanche :

À partir de 9h, retrouvez la Grand-Rue piétonne avec de nombreuses animations : vide-greniers dans la Rue Basse, exposition d'art dans la Rue Haute...

Le midi, venez profiter du repas des commerçants dans la Grande-rue.

Puis à 14h30, venez assister au concours de pétanque en triplette mixte.

À 18h, retrouvez la finale du Jeu Provençal dans la Grande-Rue

Puis, pour terminer le week-end, venez admirer le feu d'artifice "Spectacle son et lumières", qui sera tiré du Fort Vauban à 22h.

À 22h30, venez profiter d'une soirée musicale sur la Place d'Armes.

Bien d'autres surprises viendront compléter ce programme : défilé de chars, grand repas dans la rue, animations inédites pour petits et grands...